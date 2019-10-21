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Врачи детской областной больницы провели приём для маленьких пациентов Хотимщины

22.10.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

На прошлой неделе в УЗ «Хотимская ЦРБ» был организован консультативный приезд врачей-специалистов для детского населения Хотимского района, организованный кандидатом в члены Совета Республики, главным врачом учреждения здравоохранения «Могилевская детская больница» Игорем Каско.

– В составе выездной консультативной комиссии были: врач-кардиоревматолог, врач-пульмонолог-аллерголог, врач-гастроэнтеролог-нефролог. Во время приёма были осмотрены определённые категории детей, а именно состоящие на диспансерном учёте, а также областные врачи посетили кабинеты райбольницы, – поделилась Екатерина Гвоздева, врач-педиатр кабинета поликлиники, и.о. заместителя главного врача по медицинской части.
Мнение родителей, посетивших в этот день врачей, было однозначным: приезд узкопрофильных специалистов, которые смогли осмотреть их детишек, был очень полезным. Хотелось бы, чтобы и в будущем практиковались подобные мероприятия. А за организацию медосмотра и необходимую консультацию присутствующие мамы выразили огромную благодарность как делегации врачей, так и руководству ЦРБ.

Соб. информ.

 
 
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На прошлой неделе в УЗ «Хотимская ЦРБ» был организован консультативный приезд врачей-специалистов для детского населения Хотимского района, организованный...
 
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