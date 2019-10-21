|
Врачи детской областной больницы провели приём для маленьких пациентов Хотимщины
22.10.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
На прошлой неделе в УЗ «Хотимская ЦРБ» был организован консультативный приезд врачей-специалистов для детского населения Хотимского района, организованный кандидатом в члены Совета Республики, главным врачом учреждения здравоохранения «Могилевская детская больница» Игорем Каско.
– В составе выездной консультативной комиссии были: врач-кардиоревматолог, врач-пульмонолог-аллерголог, врач-гастроэнтеролог-нефролог. Во время приёма были осмотрены определённые категории детей, а именно состоящие на диспансерном учёте, а также областные врачи посетили кабинеты райбольницы, – поделилась Екатерина Гвоздева, врач-педиатр кабинета поликлиники, и.о. заместителя главного врача по медицинской части.
Соб. информ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошлой неделе в УЗ «Хотимская ЦРБ» был организован консультативный приезд врачей-специалистов для детского населения Хотимского района, организованный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)