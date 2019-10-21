ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Люблю Хотимск

22.10.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Хотимска

Человек без родины гол и жалок. Его можно сравнить с деревом без корней. И чем крепче связь с родными местами, тем сильнее любовь человека к своей родине, тем прекраснее и сам человек.

Очень люблю свой город, потому что здесь родился и я, и мои родители, и бабушки с дедушками. Люблю его за прекрасные, только светлые воспоминания о детстве, своём доме, школе, за природу, пение птиц, звук дождя, стрекот кузнечиков, гул комбайнов на полях.
Люблю Хотимск и снежно-белым в зимнюю пору, и изумрудно-зелёным весной, и жёлто-багряным в пору золотой осени, и ярким, пёстрым, разноцветным, каким он бывает летом.
А вот что говорят о Хотимске мои друзья и приятели, вместе с которыми я занимаюсь в объединении по интересам «Живое слово».
Анна Алиева:
– Нет в моём городке ни высотных зданий – небоскрёбов, ни достопримечательностей, известных всему миру, ни железной дороги с пролетающими по ней электричками…
Но я люблю свою малую родину за её особенную, уютную тишину, за узенькую тропинку у реки, по которой возвращаюсь из школы, за шёпот камышей.
В большом городе ты не встретишь на улице столько знакомых и друзей, издали не помашешь кому-то рукой.
А ещё у нас чистые, утопающие в цветах улицы и новогодняя красавица-ёлка!
Анастасия Гудкова:
– Каждый день я иду в школу и возвращаюсь домой мимо хлебозавода. Всякий раз любуюсь пейзажем: горка, тропинка, деревья, речка…. Люблю вдыхать запах свежеиспечённого хлеба, которым напоён воздух над лугом.
Игорь Сидорин:
– Моё любимое место – это парк. Здесь всегда шумно и весело. Мне нравятся праздники 1 Мая и День Победы – всё яркое, красивое и торжественное!
Александра Куляцкая:
– Нет в Хотимске дерева более красивого, чем плакучая ива напротив нашей школы! Я помню, когда она была кустиком, а потом вдруг выросла, распустила свои косы.
Возле неё фотографируются хотимчане и гости нашего города. На иве поют птицы, под деревом играют в прятки дети.
А ещё мне нравится мост, где висят замочки молодожёнов.
Ксения Ларькова:
– Люблю всё в своём городке: цветы, тротуары, скверы, парк, магазины. Люблю людей, таких родных и близких, моих одноклассников и друзей!
Мария Кротова:
– Над Хотимском самое голубое и высокое небо и самая яркая радуга после дождя. Здесь самые красивые восходы и закаты. У нас очень хороший краеведческий музей и замечательные библиотеки, где так уютно и работают добрые, вежливые люди. А ещё люблю детский сад, в который ходила, и свою школу №1 – просторную, чистую, светлую!
Городок наш скромный, но добрый и весёлый, потому что в нём живут хорошие, трудолюбивые люди.
Арина Минченко:
– Я люблю рисовать Хотимск: достопримечательности, природу, людей.
Елена Юрьевна Валюженич, руководитель школьного объединения по интересам «Волшебная палитра», учит нас передавать свою любовь к Хотимску с помощью красок.
Карина Хроменкова:
– Люблю Хотимские храмы! Я посещаю Свято-Покровскую церковь и воскресную школу при ней. В храме всегда так красиво, торжественно, такая особенная умиротворённая атмосфера. Мы с ребятами изучаем Закон Божий, выступаем с праздничными программами в храме, рисуем, готовим различные поделки, читаем православную литературу, часто паломничаем со взрослыми по святым местам .
Дарья Терновская:
– Необыкновенно красив наш Хотимск вечером! В центре посёлка столько света от фонарей! А какие пышные клумбы! Когда цветут каштаны, кажется, что на ветках большие белые свечи. Люди трудолюбивые, все чем-то заняты: подметают, пропалывают, поливают, пашут, сеют, убирают урожай…
Очень люблю окрестные леса, с удовольствием собираю грибы и ягоды.
Кирилл Сусленков:
– Если бы я был экскурсоводом, то обязательно рассказал бы туристам о жемчужине Хотимска – Свято-Троицком храме, великолепием и красотой которого невозможно не восхищаться. Очень много православных храмов в Беларуси, но мне кажется, что наш – самый лучший!

Иван Шалганов,
учащийся объединения по интересам «Живое слово» РЦТДиМ «Ветразь надзей»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Человек без родины гол и жалок. Его можно сравнить с деревом без корней. И чем крепче связь с родными местами, тем сильнее любовь человека к своей родине, тем...
 
Новости дня
Новости разные
 
Быть защитником Отечества — почетно!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика