Источник материала: Новости Хотимска

Человек без родины гол и жалок. Его можно сравнить с деревом без корней. И чем крепче связь с родными местами, тем сильнее любовь человека к своей родине, тем прекраснее и сам человек.

Очень люблю свой город, потому что здесь родился и я, и мои родители, и бабушки с дедушками. Люблю его за прекрасные, только светлые воспоминания о детстве, своём доме, школе, за природу, пение птиц, звук дождя, стрекот кузнечиков, гул комбайнов на полях.

Люблю Хотимск и снежно-белым в зимнюю пору, и изумрудно-зелёным весной, и жёлто-багряным в пору золотой осени, и ярким, пёстрым, разноцветным, каким он бывает летом.

А вот что говорят о Хотимске мои друзья и приятели, вместе с которыми я занимаюсь в объединении по интересам «Живое слово».

Анна Алиева:

– Нет в моём городке ни высотных зданий – небоскрёбов, ни достопримечательностей, известных всему миру, ни железной дороги с пролетающими по ней электричками…

Но я люблю свою малую родину за её особенную, уютную тишину, за узенькую тропинку у реки, по которой возвращаюсь из школы, за шёпот камышей.

В большом городе ты не встретишь на улице столько знакомых и друзей, издали не помашешь кому-то рукой.

А ещё у нас чистые, утопающие в цветах улицы и новогодняя красавица-ёлка!

Анастасия Гудкова:

– Каждый день я иду в школу и возвращаюсь домой мимо хлебозавода. Всякий раз любуюсь пейзажем: горка, тропинка, деревья, речка…. Люблю вдыхать запах свежеиспечённого хлеба, которым напоён воздух над лугом.

Игорь Сидорин:

– Моё любимое место – это парк. Здесь всегда шумно и весело. Мне нравятся праздники 1 Мая и День Победы – всё яркое, красивое и торжественное!

Александра Куляцкая:

– Нет в Хотимске дерева более красивого, чем плакучая ива напротив нашей школы! Я помню, когда она была кустиком, а потом вдруг выросла, распустила свои косы.

Возле неё фотографируются хотимчане и гости нашего города. На иве поют птицы, под деревом играют в прятки дети.

А ещё мне нравится мост, где висят замочки молодожёнов.

Ксения Ларькова:

– Люблю всё в своём городке: цветы, тротуары, скверы, парк, магазины. Люблю людей, таких родных и близких, моих одноклассников и друзей!

Мария Кротова:

– Над Хотимском самое голубое и высокое небо и самая яркая радуга после дождя. Здесь самые красивые восходы и закаты. У нас очень хороший краеведческий музей и замечательные библиотеки, где так уютно и работают добрые, вежливые люди. А ещё люблю детский сад, в который ходила, и свою школу №1 – просторную, чистую, светлую!

Городок наш скромный, но добрый и весёлый, потому что в нём живут хорошие, трудолюбивые люди.

Арина Минченко:

– Я люблю рисовать Хотимск: достопримечательности, природу, людей.

Елена Юрьевна Валюженич, руководитель школьного объединения по интересам «Волшебная палитра», учит нас передавать свою любовь к Хотимску с помощью красок.

Карина Хроменкова:

– Люблю Хотимские храмы! Я посещаю Свято-Покровскую церковь и воскресную школу при ней. В храме всегда так красиво, торжественно, такая особенная умиротворённая атмосфера. Мы с ребятами изучаем Закон Божий, выступаем с праздничными программами в храме, рисуем, готовим различные поделки, читаем православную литературу, часто паломничаем со взрослыми по святым местам .

Дарья Терновская:

– Необыкновенно красив наш Хотимск вечером! В центре посёлка столько света от фонарей! А какие пышные клумбы! Когда цветут каштаны, кажется, что на ветках большие белые свечи. Люди трудолюбивые, все чем-то заняты: подметают, пропалывают, поливают, пашут, сеют, убирают урожай…

Очень люблю окрестные леса, с удовольствием собираю грибы и ягоды.

Кирилл Сусленков:

– Если бы я был экскурсоводом, то обязательно рассказал бы туристам о жемчужине Хотимска – Свято-Троицком храме, великолепием и красотой которого невозможно не восхищаться. Очень много православных храмов в Беларуси, но мне кажется, что наш – самый лучший!

Иван Шалганов,

учащийся объединения по интересам «Живое слово» РЦТДиМ «Ветразь надзей»