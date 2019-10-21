Источник материала: Новости Хотимска

Крепкий дом дедушки находился в деревне в 30 километрах от города. Родители Николая уже совсем ослабли и были не в силах присматривать за участком. Вот он и уговорил их продать дом деда, чтобы не «страдали» старики весь весеннее-осенний сезон на огороде. Родители были недовольны, но деваться было некуда, ухаживать за домом им было не по силам, а если его забросить, то через пару лет он никому не будет нужен. Именно поэтому весь груз ненужных проблем пал на плечи Николая: «Мало мне своих проблем, – подумал он. – Так тут еще и этот дом».\

Уже почти 20 лет прошло, как Николай переехал в город и больше в доме деда он не появлялся, хотя с радостью в детстве проводил здесь все лето. Первая любовь, близкие друзья, поездки на мотоцикле –все это было именно здесь. Но времени прошло много. Жена, дети, работа, каждодневная суматоха, которая не оставляет времени на отдых. Последний раз Николай был в деревне на похоронах любимого деда, да и то чуть выбрался, заскочил на пару часов и уехал, даже не повидавшись со всеми родственниками.

Для продажи дом и участок нужно было привести в порядок. Николай пригласил на помощь своего сына подростка Артема, тот конечно сразу отмахнулся от такого «заманчивого» предложения, проводить время в виртуальном мире ему куда приятнее. Тогда отец строго скомандовал собираться в деревню, ведь одному ему там тяжело придется, нужен помощник. В деревне даже Интернета нет, Николай надеялся, что сын сам захочет ему помочь от безделья.

Прибыв на место, Николай вдохнул полной грудью свежий воздух, в этой деревне пахнет особенно – тут пахнет детством. В разгаре был сезон заготовки сена, и запах свежескошенной травы стоял в воздухе, он всегда нравился мужчине. Сын с отцом с нетерпением принялись за работу: отец был вдохновлен воспоминаниями, а сын хотел поскорее закончить и вернуться в город. Отец косил заросли травы у дома, а сын разбирал завалы в старом сарае и гараже. Каждый был занят полезным делом. Крик из гаража насторожил отца, там Артем нашел старый мотоцикл деда, на котором еще отец в юности катался по деревне. У подростка он вызвал неподдельный интерес.

– Дааа, это тебе не скейтборд, – ответил отец. – Техника!

Сделав все нужные процедуры, он покачал мотоцикл и услышал плеск бензина в баке. Завел не с первого раза, но завел.

– Садись прокачу, – предложил сыну.

Артем быстро согласился и Николай помчал по проселочной дороге, перебирая в голове воспоминания, связанные с этим мотоциклом. Доехав до озера, они искупались и получили колоссальное удовольствие, ведь жуткая жара не давала даже дышать нормально, и только купание в озере дало возможность вдыхать полной грудью.

– Здесь, на этом озере, мы с твоей мамой познакомились, ведь она была из этой деревни, а я на лето к деду приезжал. Вот озеро нас и соединило, – впервые хоть чем-то поделился отец с сыном. – Мы с тех пор всегда здесь проводили вечера. Это было наше любимое место.

Назад Николай позволил сыну сесть за руль и помогал ему управлять мотоциклом. После такого приятного отдыха, сын и отец понимали, что навести полный порядок на участке, они не успеют и решили вернуться домой, чтобы мама не волновалась. А завтра снова сюда приехать и все доделать. Переступив порог квартиры, Николай заявил: «Тань, мы дом деда продавать не будем. Оставим себе, будет наша дача». Мама радостно улыбнулась в ответ: «Я надеялась, что воспоминания не дадут тебе продать этот дом, я тоже хотела его оставить».

– Ура! – прокричал Артем. – Мам, мне, если честно, сразу там не понравилось, но потом… я на мотоцикле сам за рулем ездил, меня папа учил…

Николай был неподдельно счастлив, дом деда останется в семье, как и хотели родители. С сыном они никогда еще не были так близки и не проводили столько времени вместе. А воспоминания о юности затронули в душе мужчины самые тонкие струны. Все-таки деревня заставляет многое переосмыслить и переоценить. А работа плечом к плечу с родными сближает и объединяет.

Мира АЛИЕВА