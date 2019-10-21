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Акция «Чистый лес» прошла на хотимской земле

22.10.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Ежегодная республиканская акция «Чистый лес» проходит 19 октября по всей Беларуси. Впервые данное мероприятие было проведено в 2010 году. С того времени в нём принимают участие и школьники СШ № 1.

В этом году акция была приурочена к Году малой родины: особое внимание уделено местам массового отдыха и благоустройству различных памятных объектов.
19 октября сборная группа учащихся под руководством учителя биологии Екатерины Товстой, в сопровождении мастера леса Анатолия Ляха Хотимского лесничества провели уборку леса от мусора в районе мемориала воинам – кавалеристам в Горне.
В этот же день учащиеся 9 «А», 9 «Б», 11 классов с классными руководителями Натальей Приснаковой, Светланой Космачевой и Еленой Кудрявцевой приняли участие в посадке саженцев и уборке придорожной территории по направлению Хотимск – Костюковичи.

Соб. информ.

 
 
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Ежегодная республиканская акция «Чистый лес» проходит 19 октября по всей Беларуси. Впервые данное мероприятие было проведено в 2010 году. С того времени в нём...
 
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