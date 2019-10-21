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Акция «Чистый лес» прошла на хотимской земле
22.10.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Ежегодная республиканская акция «Чистый лес» проходит 19 октября по всей Беларуси. Впервые данное мероприятие было проведено в 2010 году. С того времени в нём принимают участие и школьники СШ № 1.
В этом году акция была приурочена к Году малой родины: особое внимание уделено местам массового отдыха и благоустройству различных памятных объектов.
Соб. информ.
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Ежегодная республиканская акция «Чистый лес» проходит 19 октября по всей Беларуси. Впервые данное мероприятие было проведено в 2010 году. С того времени в нём...
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