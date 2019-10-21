Хорошее начало трудового пути Константина Булохова

Источник материала: Новости Хотимска

О молодом специалисте КУП «Хотимская ПМК №276» Константине Булохове в коллективе самые положительные отзывы. И это учитывая, что парень работает только около двух месяцев. После окончания ГПЛ № 16 пришел работать слесарем в строительную организацию, и сразу «влился» в команду ПМКовцев.

– Мне с детства нравилось возиться с машинами, вместе с отцом часто крутил гайки в гараже. Правда, вначале хотел стать инженером, но всё-таки выбор пал на техническом обеспечении сельскохозяйственных работ. Мое первое рабочее место нравится. Сейчас пока набираюсь опыта, который в дальнейшем, уверен, пригодится. Повезло с коллективом: всячески подсказывают и оказывают необходимую помощь. Радует, что в числе работников оказались ребята, с которыми пришлось учиться в лицее, – делится Константин Владимирович.

Каждое утро молодого специалиста начинается с планёрки у механика Александра Дегтярёва, где парень получает задание на предстоящий день. Стоит отметить, что он не только может с легкостью произвести ремонт любой поломки техники, а, если нужно и сам сядет за баранку железного коня, ведь имеет сразу несколько категорий – В,С и АМ.

На вопрос о заработной плате признается, что было очень приятно получить свой первый самостоятельный заработок. В основном потратил его на приобретение теплых вещей для себя, и немного даже помог маме.

– На данный момент проживаю вместе с родителями в деревне Боханы. У нас многодетная семья, у меня еще четверо братьев и сестер. Самая младшая в этом году стала студенткой, поэтому родителям нужна поддержка, и не только материальная. После работы всячески стараюсь помочь родным по дому, – продолжает Костя.

А еще во время короткого диалога удалось узнать, что у молодого слесаря есть довольно интересное хобби – рисование портретов и чтение детективов. Еще увлекается парень электроникой, совсем недавно спаял колонки. Весьма необычные для современного поколения предпочтения, ведь большее внимание молодежь сейчас отдает гаджетам. Костя к этому относится спокойно: чем сидеть часами напролет в компьютере, лучше порисовать либо почитать.

На вопрос о планах на будущее, молодой слесарь отвечает еще весьма неопределённо. Однако, он твёрдо уверен, что первые уроки в КУП «Хотимская ПМК № 276» станут бесценным опытом в дальнейшей жизни.

Ольга Зайцева.

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