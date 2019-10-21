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Дело любит правильный подход
22.10.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
На полях ОАО «Октябрь-Березки» кукурузу убирают и на зерно, и на силос. Здесь посеяно 1200 гектаров этой культуры. Нынешний год для кукурузы оказался благоприятным. Остается актуальным соблюдение сроков ее уборки. Как правило, они растягиваются на два месяца, а это не лучший вариант, что приводит к значительным потерям энергии и снижению качества корма. А тут еще «помогли» заморозки.
В день посещения ОАО «Октябрь-Березки» (21 октября, авт.) работало три кормоуборочных комбайна и десять единиц на уборке кукурузы на силос. Уборка на зерно была приостановлена, но не из-за технических проблем. Дело в том, что в хозяйствах по-разному подходят, что с намолоченным зерном делать дальше. В ОАО «Бабушкино подворье» отправляют на сушилку, благо одна работает на местных видах топлива. Другие, как, например, ОАО «Октябрь-Березки» отправляет зерно в счет погашения долга за топливо. Кредитор забирает самовывозом и в полном объеме это не выполняет. Надо полагать, таких должников у него немало. Мы покидали хозяйство и только в обед пришла машина, которая может забрать 16-20 тонн зерна. Если же оно полежит 3-4 дня без действия, а влажность зашкаливает за 40 процентов, то начинает покрываться плесенью.
Александр ЛЕЙЧИНСКИЙ
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На полях ОАО «Октябрь-Березки» кукурузу убирают и на зерно, и на силос. Здесь посеяно 1200 гектаров этой культуры. Нынешний год для кукурузы оказался благоприятным....
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