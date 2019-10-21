Дело любит правильный подход

Источник материала: Новости Хотимска

На полях ОАО «Октябрь-Березки» кукурузу убирают и на зерно, и на силос. Здесь посеяно 1200 гектаров этой культуры. Нынешний год для кукурузы оказался благоприятным. Остается актуальным соблюдение сроков ее уборки. Как правило, они растягиваются на два месяца, а это не лучший вариант, что приводит к значительным потерям энергии и снижению качества корма. А тут еще «помогли» заморозки.





В день посещения ОАО «Октябрь-Березки» (21 октября, авт.) работало три кормоуборочных комбайна и десять единиц на уборке кукурузы на силос. Уборка на зерно была приостановлена, но не из-за технических проблем. Дело в том, что в хозяйствах по-разному подходят, что с намолоченным зерном делать дальше. В ОАО «Бабушкино подворье» отправляют на сушилку, благо одна работает на местных видах топлива. Другие, как, например, ОАО «Октябрь-Березки» отправляет зерно в счет погашения долга за топливо. Кредитор забирает самовывозом и в полном объеме это не выполняет. Надо полагать, таких должников у него немало. Мы покидали хозяйство и только в обед пришла машина, которая может забрать 16-20 тонн зерна. Если же оно полежит 3-4 дня без действия, а влажность зашкаливает за 40 процентов, то начинает покрываться плесенью.

Опыта силосования зерна кукурузы путем дробления у наших хозяйств нет, сушка высокозатратна. На выращивание гектара кукурузы требуется в среднем 200 литров дизельного топлива и столько же – чтобы высушить полученные с этой площади 5 тонн зерна. Поэтому идем путем реализации зерна прямо с поля.

Мы уже писали, что в этом году в районе значительно обновился парк сельскохозяйственной техники. Одно из последних поступлений в ОАО «Хотимский райагроснаб» – кормоуборочный комбайн. Его вручили опытному трактористу Виктору Макаренко, который вместе с другими работниками предприятия помогает ОАО «Октябрь-Березки» в уборке кукурузы. После службы в армии влился в ряды агроснабовцев Роман Пивченко. Сейчас он тоже в числе помощников сельчанам.

А на сенажной траншее на МТФ «Березки» хозяйничает на погрузчике «Амкодор» Николай Анженко.

– Никакой консервант не улучшит качество корма, если не соблюдены элементарные правила силосования, — делится директор сельхозпредприятия Григорий Доломакин. – Высокое качество зависит от закладки хранилищ и плотности укладки. И здесь Николай Анженко профессионал своего дела, в чем можно убедиться, посмотрев, как он работает. Его действия отточены и выверены до автоматизма, как будто запрограммированы электроникой.

Сейчас темпы всех видов сельскохозяйственных работ ускорены, чтобы завершить их к районному празднику хлеборобов.

Александр ЛЕЙЧИНСКИЙ