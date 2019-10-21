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Вопрос социально-экономического развития Хотимщины был вынесен на повестку дня заседания Хотимского районного исполнительного комитета

22.10.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

На прошедшей неделе состоялось заседание Хотимского районного исполнительного комитета под руководством Дмитрия Хайновского, первого заместителя председателя райисполкома. На повестку дня было вынесено 12 вопросов. Основным вопросом стал: «Об итогах социальноэкономического развития и исполнении бюджета района за 9 месяцев 2019 года».
Как отметил в своём докладе Андрей Даниленко, заместитель председателя райисполкома, подводя итоги социально-экономического развития Хотимского района за январь-сентябрь 2019 года, из 17 доведённых району показателей и заданий, ожидается выполнение – 13, в том числе, из четырёх ключевых показателей эффективности работы – 3.
– Внешнеэкономической деятельности отводится особое значение ввиду важности её результатов для экономики страны. Поэтому в данном направлении определены два ключевых показателя: экспорт товаров и экспорт услуг. По итогам работы за января-август 2019 года, темп роста экспорта товаров составил 74,7%. В нашем районе экспорт товаров осуществляют: ОАО «Хотимский льнозавод» и ЧП «Древпартнёр», – рассказал Андрей Васильевич. – Объём экспорта услуг за текущий период осуществляли: УЗ «Хотимская ЦРБ», отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома, отдел по образованию, спорту и туризму, Хотимское УКП «Жилкомхоз», КФХ «Подворье Варвары» и ОАО «Хотимский райагроснаб».
Был поднят вопрос и о торговле. Отмечено, что состояние потребительского рынка в текущем периоде оставалось стабильным и управляемым, покупательский спрос удовлетворялся. Розничный товарооборот формировался торговыми организациями на 93,6% и на 6,4% индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, торгующими в специально обустроенных помещениях, на рынках, в киосках, палатках.
Дмитрий Хайновский, заместитель председателя райисполкома заметил, что в сфере торговли потребительской кооперацией должен быть обязательно разработан комплекс реальных мероприятий, которые исправят сложившуюся в организации ситуацию. На что Светлана Снежкова, и.о. председателя правления Хотимского РайПО парировала, что уже разработан план предстоящих модернизаций. Так, например, в сфере общественного питания, планируется перепрофилирования кафе «Мара», также работа ведётся и в интернет-пространстве: развитие интернет-витрин и другие мероприятия.
В рамках заседания были рассмотрены вопросы: о совете по развитию предпринимательства при Хотимском районном исполнительном комитете, об установлении перечня оплачиваемых общественных работ на 2020 год и месячной нормы участия в них безработных и другие.
Не остался без внимания актуальный аспект роста заработной платы. Так, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций района за сентябрь 2019 года составила 762,8 рубля или 101,7% от доведенного задания. За январь-сентябрь – 709 рублей или 99,4% от плана при темпе роста в сентябре 2019 года к сентябрю 2018 года 117%, в январе-сентябре 2019 к соответствующему периоду 2018 г. – 112,4%.
Также рассматривался вопрос и об исполнении местного бюджета (информацию читатели могли видеть в прошлом номере районки, авт).

Дарья КОРНЕВА

 
 
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На прошедшей неделе состоялось заседание Хотимского районного исполнительного комитета под руководством Дмитрия Хайновского, первого заместителя председателя...
 
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