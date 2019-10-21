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Тина Кунаки снялась в откровенной съемке через полгода после родов. Вспоминаем лучшие фотосессии с моделью

22.10.2019 16:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тина Кунаки, французская модель и жена Венсана Касселя, снялась в откровенной фотосессии. Автором снимков стал фотограф Виктор Сантьяго, друг модели. Тина стала мамой всего полгода назад, родив Касселю дочку Амазони, и, судя по фото, быстро пришла в форму. Белье и колготки (а это все, что было на девушке) не оставляют места для сомнений на этот счет.








Тина — мастер эротичных съемок и никогда не переходит грань между чувственностью и пошлостью. Мы собрали лучшие кадры с участием модели.


Съемка для французского журнала Photo

Съемка для французского журнала Photo

​ Съемка для французского журнала Photo ​

Съемка для итальянской версии журнала Marie Claire

Кадры для французского глянца Lui

Кадры для французского глянца Lui

Кадры для французского глянца Lui

Съемка с мужем Венсаном Касселем для издания Vanity Fair

Съемка с мужем Венсаном Касселем для издания Vanity Fair

​ Съемка с мужем Венсаном Касселем для издания Vanity Fair ​
 
 
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Тина Кунаки, французская модель и жена Венсана Касселя, снялась в откровенной фотосесии. Автором снимков стал фотограф Виктор Сантьяго, друг модели. Тина стала...
 
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