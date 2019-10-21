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Тина Кунаки снялась в откровенной съемке через полгода после родов. Вспоминаем лучшие фотосессии с моделью
Источник материала: Tut.by
Тина Кунаки, французская модель и жена Венсана Касселя, снялась в откровенной фотосессии. Автором снимков стал фотограф Виктор Сантьяго, друг модели. Тина стала мамой всего полгода назад, родив Касселю дочку Амазони, и, судя по фото, быстро пришла в форму. Белье и колготки (а это все, что было на девушке) не оставляют места для сомнений на этот счет.
Тина — мастер эротичных съемок и никогда не переходит грань между чувственностью и пошлостью. Мы собрали лучшие кадры с участием модели.
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Тина Кунаки снялась в откровенной съемке через полгода после родов. Вспоминаем лучшие фотосессии с моделью
Тина Кунаки, французская модель и жена Венсана Касселя, снялась в откровенной фотосесии. Автором снимков стал фотограф Виктор Сантьяго, друг модели. Тина стала...
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