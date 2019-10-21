Тина Кунаки снялась в откровенной съемке через полгода после родов. Вспоминаем лучшие фотосессии с моделью

Источник материала: Tut.by

Тина Кунаки, французская модель и жена Венсана Касселя, снялась в откровенной фотосессии. Автором снимков стал фотограф Виктор Сантьяго, друг модели. Тина стала мамой всего полгода назад, родив Касселю дочку Амазони, и, судя по фото, быстро пришла в форму. Белье и колготки (а это все, что было на девушке) не оставляют места для сомнений на этот счет.





























Тина — мастер эротичных съемок и никогда не переходит грань между чувственностью и пошлостью. Мы собрали лучшие кадры с участием модели.



Съемка для французского журнала Photo



Съемка для французского журнала Photo



​ Съемка для французского журнала Photo ​



Съемка для итальянской версии журнала Marie Claire



Кадры для французского глянца Lui



Кадры для французского глянца Lui



Кадры для французского глянца Lui



Съемка с мужем Венсаном Касселем для издания Vanity Fair



Съемка с мужем Венсаном Касселем для издания Vanity Fair



​ Съемка с мужем Венсаном Касселем для издания Vanity Fair ​