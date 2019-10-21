В Беларуси банки начнут распознавать клиентов по лицу. Как это будет работать

Источник материала: Tut.by

Со следующей недели в Беларуси заработает пилотный проект по биометрической аутентификации клиентов банков, который анонсировали еще в мае. Пока в нем участвует три банка, которые будут дистанционно «узнавать» пользователей по голосу или по лицу. Один из них — Банк Дабрабыт, который для этого специально разработал систему видеоидентификации клиентов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В банке систему называют «новым способом попадания в банк» и альтернативой межбанковской системе идентификации. Процесс будет состоять из трех стадий: проверка на живость, фото паспорта и видеозапись.

— Скачав мобильное приложение Дабрабыт-онлайн, клиент в соответствующем разделе выбирает пункт «Пройти идентификацию». Далее включается камера, как если бы вы захотели сделать селфи, только при этом система попросит человека «проявить свою живость»: покрутить головой, поднести телефон ближе к лицу. Это позволит убедиться, что перед камерой не фото, а живой человек, — рассказывают в Банке Дабрабыт. — После этого нужно будет отправить фото страниц паспорта, как это делается, например, при регистрации в сервисах каршеринга. Далее клиенту придет сообщение с подтверждением регистрации. На этом прецесс закончен, можно оформлять вклады, кредиты или открывать счета онлайн.

Таким образом, система рассчитана в первую очередь на тех, кто до этого не был клиентом банка, но хочет им стать.

— Появление биометрических сервисов — это требование времени. Клиенты привыкли совершать покупки онлайн, и поход в офис банка уже воспринимается многими как архаичная и в чем-то вынужденная мера, — констатируют в Банке Дабрабыт.

При этом в банке уточнили, что система прошла многочисленные тестирования и проверки, потому что к биометрическим сервисам предъявляются повышенные требования по защите информации.