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Пешеход! Фликер – твоя защита на дороге!

22.10.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пешеход! Фликер – твоя защита на дороге!
В целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей в осенний период времени, популяризации использования несовершеннолетними СВЭ и жилетов повышенной видимости с 23 по 24 октября 2019 года на территории Пинского района и г. Пинска будет проводиться Единый день безопасности дорожного движения по теме: «Фликер — твоя защита на дороге!».

Во время акции сотрудники Госавтоинспекции выступят в учреждениях образования на тему соблюдения Правил дорожного движения, проведут агитационные мероприятия по популяризации использования в вечернее и ночное время суток световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости. Наряды ГАИ будут приближены к учреждениям образования и местам массового скопления молодёжи.

Напоминаем, что за каждым дорожно-транспортным происшествием всегда стоит несколько факторов. Среди них и скорость движения автомобиля, и состояние проезжей части, и погодные условия, и видимость на дороге. В случаях аварий с участием пешеходов в эту группу можно включить и их видимость на дороге. В темное время суток этот фактор часто имеет решающее значение.

Действенным способом защиты пешеходов на дороге является использование специальных световозвращающих элементов на одежде. Световозвращатели или фликеры – специальные устройства, которые ярко светятся в темное время суток в свете фар автомобилей и являются единственным средством, увеличивающим контраст фигуры человека по сравнению с окружающей средой.

Водители автомобилей обнаруживают пешехода, обозначенного фликерами, со значительно большего расстояния по сравнению с пешеходом без фликеров. При движении с ближним светом фар эта величина увеличивается с 25-40 метров до 130-140 метров, а при движении с дальним светом расстояние увеличивается до 400 метров.

Таким образом, световозвращающие элементы способствуют снижению риска совершения ДТП с участием пешеходов. О необходимости ношения фликеров сказано и в Правилах дорожного движения.

ГАИ обращает внимание, что размещать световозвращающие подвески, повязки, браслеты, значки и необходимо так, чтобы они были видны водителю, а не закрыты складками одежды, сумками или зонтами.

К пешеходу, допустившему нарушение ПДД, применяется административное взыскание в виде предупреждения либо штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин – от 25,5 до 76,5 рублей.

Такое же наказание за нарушение Правил предусмотрено для велосипедистов, а также для лиц, которые управляют гужевыми повозками.

В случае, если пешеход находится в состоянии опьянения или отказывается от прохождения в установленном порядке проверки, предусмотрен штраф на сумму от 3 до 5 базовых величин – от 76,5 до 127,5 рублей.

Пешеходы! Не пренебрегайте правилами личной безопасности! При движении в темное время суток как в населенном пункте, так и за городом используйте световозвращающие элементы.

 
 
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