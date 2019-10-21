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«Пункт назначения». В США водитель Nissan чудом выжил после столкновения с лесовозом
Источник материала: Tut.by
Водитель Nissan Xterra чудом выжил при столкновении с лесовозом в округе Уитфилд (штат Джорджия, США). Фотографии с места аварии разместили на своей странице в
ДТП произошло в тот момент, когда водитель Nissan наклонился, чтобы что-то поднять. От удара находившиеся на лесовозе бревна через лобовое стекло прошили автомобиль насквозь.
Как рассказал
В результате происшествия водитель Nissan серьезных травм не получил. По словам спасателей, мужчине невероятно повезло, так как его голова оказалась между двумя бревнами.
— Это выглядело так, как будто промежуток между бревнами был создан только для его головы, — сообщили пожарные.
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По словам спасателей, мужчине невероятно повезло, так как его голова оказалась между двумя бревнами.
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