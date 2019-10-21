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«Пункт назначения». В США водитель Nissan чудом выжил после столкновения с лесовозом

22.10.2019 16:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель Nissan Xterra чудом выжил при столкновении с лесовозом в округе Уитфилд (штат Джорджия, США). Фотографии с места аварии разместили на своей странице в Facebook местные спасатели.


ДТП произошло в тот момент, когда водитель Nissan наклонился, чтобы что-то поднять. От удара находившиеся на лесовозе бревна через лобовое стекло прошили автомобиль насквозь.


Как рассказал CNN начальник пожарной охраны, спасатели бензопилами разрезали около 40 бревен, после чего принялись резать автомобиль, чтобы достать пострадавшего водителя. Всего спасательная операция длилась около 15 минут.


В результате происшествия водитель Nissan серьезных травм не получил. По словам спасателей, мужчине невероятно повезло, так как его голова оказалась между двумя бревнами.

— Это выглядело так, как будто промежуток между бревнами был создан только для его головы, — сообщили пожарные.

 
 
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По словам спасателей, мужчине невероятно повезло, так как его голова оказалась между двумя бревнами.
 
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