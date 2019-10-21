Привет из 90. «Дети покрутили бы пальцем у виска, увидев такие игрушки»

Источник материала: Аргументы и факты

Андрей КОВАЛЬСКИЙ, житель г. Минска, хорошо помнит то время, когда ему было 13 лет, и он бежал после школы домой, что бы встретить папу, который, приезжая из командировок, привозил ему новые игрушки.

- Помню, что в школу мне их не разрешала брать мама. Говорила, что буду постоянно отвлекаться от учебы, - рассказывает Андрей, вспоминая 1993 год. - Поэтому я с нетерпением ждал вечера. Моими любимыми играми были «Ну, погоди» и консоль «Денди». Сегодня таких агрегатов полно. Если хорошо поискать, то можно найти настоящие вещи из тех самых 90-х. Лет пять назад, признаюсь, хотел купить. Но мои дети, например, ими не интересуются, а жена, рассмеявшись, сказала, что сегодня есть вещи и получше. С ней я согласен: все заменили планшеты и телефоны. Это, конечно, не плохо, ведь нужно идти в одну ногу со временем. Но удовольствия от игры в «Ну, погоди» на мобильном устройстве я не получаю. Раньше все было немного атмосфернее. К этому добавляется нотка ностальгии, от чего даже пластмассовый корпус тетриса становится ценным. Но уверен, что сегодня наши дети покрутили бы пальцем у виска, увидев такие игрушки.

Андрей вспоминает те беззаботные для него времена, когда он играл в знакомые почти каждому игры.

«Ну, погоди!»

- Уверен, что об этой игре с любовью вспоминают большинство жителей Советского союза. Этот «гаджет» быстро приобрел массовую любовь у молодых людей. Этому поспособствовал и сам мультфильм. Даже после развала СССР такой агрегат оставался любимым развлечением у многих детей. Там было достаточно простое управление и бесхитростный сюжет: с четырех сторон сидят курицы, которые со все увеличивающейся производительностью несут яйца, катящиеся по лоткам прямо в волка. Вы играете за волка, и ваша задача — не дать яйцам разбиться и собрать их как можно больше в корзину.

Помню, что кнопки нажимались достаточно туго, и сами по себе были маленькими и неудобными, но игрового азарта игра доставляла. Существовал миф, что, если набрать 1000 очков, в игре появится мультфильм. Миф странный, но все в него верили и пытались добраться до заветной «тыщи». Мне этого сделать не удалось.

Денди

- Это было мое любимое развлечение с друзьями. Первая по-настоящему популярная консоль, которую мне привез отец из России, завоевала мою любовь не на один год. Кстати, у этой игры был тоже свой миф. Он заключался в том, что нельзя было долго играть, так как игра сажала кинескоп телевизора.

Родители часто пользовались этим, чтобы ограничить времяпрепровождения за игрой, но я все равно проводил целые выходные, играя с друзьями в «Mario», «Черный плащ», «Черепашки ниндзя», «Робокоп», «Чип и Дейл», «Аладдин». Современным детям не понять, как можно было проводить столько времени за спасением принцессы в Марио, где не было возможности сохраниться и каждый раз приходилось начинать все сначала.

Тамагочи

Мужчина вспоминает, что же еще было почти у каждого ребенка в 90-е. Через некоторое время на его лице появляется улыбка:

- Как же я мог забыть! Этот гаджет, появившийся в конце 90-х просто накрыл волной, но надолго, как я помню, не задержался. Лично мне он быстро наскучил своим однообразием. Из себя игра представляла жизнь домашнего питомца. Сама игрушка была небольшой консолью в форме яйца, которая легко помещалась в ладони. Игрушка была с небольшим экраном и тремя кнопками. Благодаря ей можно было наблюдать жизнь питомца от его появления на свет (вылупление из яйца) до смерти. При этом с ним можно было взаимодействовать. Карманный зверек кушал, болел, спал, а в конце игры умирал. Потом игру приходилось начинать сначала. Мальчишки, насколько я помню, редко в это играли. Популярнее всего эта игра была у девочек. Кстати, игрушка могла служить стильным брелоком, чем и пользовались маленькие модницы из лихих 90-х.