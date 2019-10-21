Еще один ребенок и роман с заключенным. Как сегодня живет Татьяна Овсиенко

На волне своих неувядающих хитов про «Морозова» или «Женское счастье» Татьяна Овсиенко могла еще долго оставаться востребованной артисткой, появляться на обложках всевозможных журналов и раздавать интервью направо и налево. Но несколько лет назад певица выбрала другой путь. Пока ее коллеги из 90-х ждали приглашения на очередное ток-шоу, Овсиенко эти самые ток-шоу обходила стороной, лишь иногда делая исключения, и то не ради пиара, а ради своих друзей-журналистов. Разве можно отказать Андрею Малахову или Лолите, особенно если вас связывают теплые отношения? Тем не менее большую часть времени Овсиенко для СМИ вне зоны доступа. К 53-му дню рождения артистки "АиФ" рассказывает, чем сегодня занимается звезда.
Любимый мужчина
Развод Татьяны с продюсером и музыкантом Владимиром Дубовицким после 18 лет совместной жизни, который случился в 2007 году, со стороны выглядел полной катастрофой, ведь муж артистки не просто много лет жил с молодой любовницей-певицей, а даже успел стать отцом в этом адюльтере. Однако по факту никакой катастрофы не было. Овсиенко не раз подчеркивала, что с экс-супругом они остались прекрасными друзьями, а сам развод прошел для них еще веселее, чем когда-то свадьба. Кстати, в честь расторжения брака Дубовицкий подарил исполнительнице подарок — роскошную машину. В общем, расстались Татьяна и Владимир красиво, по-взрослому, вот только после этих отношений снова идти под венец артистка не хотела: «Спасибо Богу, что с Вовой мы все-таки остались друзьями, мы так же друг друга любим и уважаем, именно по-человечески. Но я тогда решила, что замуж больше не выхожу», — откровенничала певица в программе «Сегодня вечером» и была абсолютно искренней. Даже когда на ее пути встретился женатый бизнесмен Александр Меркулов, Татьяна стала его любовницей и ни на что не претендовала. Фраза «давай поженимся» не звучала в паре даже после трех лет романа.
Все изменилось, когда мужчину внезапно арестовали. В этот момент артистка находилась на гастролях, а Меркулов был в Ялте, где они когда-то и познакомились. Александр стал фигурантом громкого уголовного дела о покушении на крупного бизнесмена и получил реальный срок. В процессе судебных разбирательств близкие отношения звезды с бизнесменом быстро стали достояние общественности, ведь Овсиенко не отказалась от любимого, а встала на его защиту, она пыталась помочь ему связями и деньгами, но не смогла. Когда Меркулов все же оказался за решеткой, Татьяна на несколько лет выпала из привычной жизни, даже любимая сцена отошла на второй план. «Я считаю, что это не Саша 5 лет отсидел, это она 5 лет отсидела. Она бросила все — работу, перестала выходить в люди, со всеми общаться, на все предложения куда-то пойти она говорила: "Ты что, Саша в тюрьме, как я могу?"», — рассказывала Андрею Малахову близкая подруга певицы Юлия Пузырева. В 2017 году черная полоса наконец-то закончилась — любимого выпустили на волю. Александр даже сделал Овсиенко предложение руки и сердца прямо во время эфира программы «Сегодня вечером» под бурные аплодисменты всех присутствующих в студии гостей. Но дошли ли эти двое до загса, до сих пор неясно, ведь дальнейшее развитие своего романа певица оставила без комментариев. После нескольких больших интервью, где, кстати, не раз звучали слова о суррогатном материнстве и желании родить от Меркулова детей, Татьяна опять, что называется, ушла в подполье.
Красивая бабушка
Еще один важный мужчина в жизни Татьяны — это, конечно же, ее приемный сын Игорь. К сожалению, своих детей в браке с Владимиром Дубовицким у артистки так и не появилось, но она все же смогла стать мамой. Певица увидела мальчика в одном из детских домов Пензы, где находилась на гастролях. У ребенка с рождения был диагностирован порок сердца, врачи уверяли, что долго ребенок не проживет, но Овсиенко вызвалась помочь. Она отвезла Игоря в Москву, где ему сделали сложнейшую операцию. Когда малыш пришел в себя, певица поняла, что не сможет вернуть его обратно в детский дом и усыновила. Сегодня сын артистки живет в Майами, куда несколько лет назад перебрался Владимир Дубовицкий. Сначала молодой человек приехал погостить к отцу на лето, а потом решил, что будет получать в другой стране высшее образование, и остался. Несмотря на то, что Игорю всего 23 года, он уже женат и воспитывает сына. Избранницей звездного отпрыска стала девушка по имени Заия, с которой он познакомился еще во время учебы в американской школе. Татьяна может часами рассказывать о своем любимом внуке Александре и, если появляется возможность, летает на другой континент ради встречи с ним. Кстати, когда маленький Саша оказывается на руках у Овсиенко, сложно поверить, что она его бабушка.
В свои 53 года артистка потрясающе выглядит. Конечно, пресса приписывает ей многочисленные пластические операции, но, возможно все дело не в хирургическом вмешательстве, а в принципах, по которым живет эта женщина: «Я всегда на позитиве. Каждое утро просыпаюсь, иду к зеркалу, смотрю на себя и думаю, какая же я красивая. Боже мой, в 8 утра, в 50 с хвостиком, просто супер!», — рассказывала Татьяна Андрею Малахову, который тоже задался вопросом, как Овсиенко удается так хорошо выглядеть. Еще один секрет, который помогает исполнительнице держать себя в тонусе, — работа. Прошлый год подготовил для нее серьезное испытание — смерть отца, но гастроли и выступления стали лучшим лекарством от душевных ран.