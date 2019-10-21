Еще один ребенок и роман с заключенным. Как сегодня живет Татьяна Овсиенко

Источник материала: Аргументы и факты

На волне своих неувядающих хитов про «Морозова» или «Женское счастье» Татьяна Овсиенко могла еще долго оставаться востребованной артисткой, появляться на обложках всевозможных журналов и раздавать интервью направо и налево. Но несколько лет назад певица выбрала другой путь. Пока ее коллеги из 90-х ждали приглашения на очередное ток-шоу, Овсиенко эти самые ток-шоу обходила стороной, лишь иногда делая исключения, и то не ради пиара, а ради своих друзей-журналистов. Разве можно отказать Андрею Малахову или Лолите, особенно если вас связывают теплые отношения? Тем не менее большую часть времени Овсиенко для СМИ вне зоны доступа. К 53-му дню рождения артистки "АиФ" рассказывает, чем сегодня занимается звезда.



Татьяна Овсиенко прибывает на празднование бракосочетания Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова в ресторан гостиницы «Украина». Фото: РИА Новости / Александра Майданюк

Любимый мужчина

Развод Татьяны с продюсером и музыкантом Владимиром Дубовицким после 18 лет совместной жизни, который случился в 2007 году, со стороны выглядел полной катастрофой, ведь муж артистки не просто много лет жил с молодой любовницей-певицей, а даже успел стать отцом в этом адюльтере. Однако по факту никакой катастрофы не было. Овсиенко не раз подчеркивала, что с экс-супругом они остались прекрасными друзьями, а сам развод прошел для них еще веселее, чем когда-то свадьба. Кстати, в честь расторжения брака Дубовицкий подарил исполнительнице подарок — роскошную машину. В общем, расстались Татьяна и Владимир красиво, по-взрослому, вот только после этих отношений снова идти под венец артистка не хотела: «Спасибо Богу, что с Вовой мы все-таки остались друзьями, мы так же друг друга любим и уважаем, именно по-человечески. Но я тогда решила, что замуж больше не выхожу», — откровенничала певица в программе «Сегодня вечером» и была абсолютно искренней. Даже когда на ее пути встретился женатый бизнесмен Александр Меркулов, Татьяна стала его любовницей и ни на что не претендовала. Фраза «давай поженимся» не звучала в паре даже после трех лет романа.

Красивая бабушка

Еще один важный мужчина в жизни Татьяны — это, конечно же, ее приемный сын Игорь. К сожалению, своих детей в браке с Владимиром Дубовицким у артистки так и не появилось, но она все же смогла стать мамой. Певица увидела мальчика в одном из детских домов Пензы, где находилась на гастролях. У ребенка с рождения был диагностирован порок сердца, врачи уверяли, что долго ребенок не проживет, но Овсиенко вызвалась помочь. Она отвезла Игоря в Москву, где ему сделали сложнейшую операцию. Когда малыш пришел в себя, певица поняла, что не сможет вернуть его обратно в детский дом и усыновила. Сегодня сын артистки живет в Майами, куда несколько лет назад перебрался Владимир Дубовицкий. Сначала молодой человек приехал погостить к отцу на лето, а потом решил, что будет получать в другой стране высшее образование, и остался. Несмотря на то, что Игорю всего 23 года, он уже женат и воспитывает сына. Избранницей звездного отпрыска стала девушка по имени Заия, с которой он познакомился еще во время учебы в американской школе. Татьяна может часами рассказывать о своем любимом внуке Александре и, если появляется возможность, летает на другой континент ради встречи с ним. Кстати, когда маленький Саша оказывается на руках у Овсиенко, сложно поверить, что она его бабушка.

В свои 53 года артистка потрясающе выглядит. Конечно, пресса приписывает ей многочисленные пластические операции, но, возможно все дело не в хирургическом вмешательстве, а в принципах, по которым живет эта женщина: «Я всегда на позитиве. Каждое утро просыпаюсь, иду к зеркалу, смотрю на себя и думаю, какая же я красивая. Боже мой, в 8 утра, в 50 с хвостиком, просто супер!», — рассказывала Татьяна Андрею Малахову, который тоже задался вопросом, как Овсиенко удается так хорошо выглядеть. Еще один секрет, который помогает исполнительнице держать себя в тонусе, — работа. Прошлый год подготовил для нее серьезное испытание — смерть отца, но гастроли и выступления стали лучшим лекарством от душевных ран.