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«Падал в обморок при слове дача». Реальная история строительства мини-бани за 6 тысяч рублей

22.10.2019 17:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Читатель Павел из Гомеля прислал нам замечательную историю о своем опыте покупки участка и начале его освоения. О себе он сообщает, что ранее к строительству отношения не имел и «падал в обморок при слове дача». После общения с «профессионалами», которые возводили фундамент для дома и строили небольшую баню-бытовку, он пришел к неожиданным выводам, с которыми решил поделиться.

Кусок Вселенной за 4 тысячи

Три года назад в один из осенних вечеров я неожиданно для себя загорелся идеей купить участок и построить дом. Просмотрел объявления и на следующее утро уже отдавал залог Игорю — суровому, бритому наголо мужчине в кожаной куртке на «Мерседесе» (кстати, вопреки стереотипам он оказался классным мужиком).


Участок находится в 15 километрах от Гомеля. Поселок встретил нас вороньем, слякотью и унылыми домиками, что в общем-то не внушало оптимизма и трепета. Несомненные плюсы надела — газопровод в 50 метрах от участка, водопровод прямо перед будущим забором, а также лес в 250 метрах.


Вид на участок

Игорю нужно было срочно перебираться в Минск, поэтому он уступил мне за чисто символические 4000 долларов кусочек Вселенной, площадью аж 11 соток. В общем, неплохо.

Первые проблемы

Залог я отдал. Но, оказалось, что для оформления участка в мою собственность необходимо наличие на нем капитального строения — как минимум фундамента. Дело усложнялось. Пришлось в срочном порядке выбирать себе примерный проект дома и заливать фундамент, заключив договор с одной фирмой.

Что интересно, при заключении договора на дом в целом эта компания оценивала фундамент в соответствии с проектом сметы в 600 долларов, но когда я заказал в отдельности — почему-то цена выросла до 2300. В общем, призывая в свидетели Бога и совесть я скинул цену до 1550 долларов.

Под конец 2016 года на мой участок приехала бригада из трех хмурых мужичков неопределенного возраста. Вслед за ними приехала машина, выгрузила им бытовку и оставила их наедине со мной.

Глядя на их лица, я срочно применил свое секретное оружие — познакомил их с представителем одной частной фирмы, выполняющей функцию технадзора. При виде его, мужички заметно приуныли, а когда он их начал заставлять делать фундамент строго по договору, пресекая халтуру, они уволились всей бригадой, незаметно испарившись и оставив после себя кучу мусора, самодельный туалет из полиэтилена и несколько десятков пустых бутылок из-под «чернила».


Фундамент под будущий дом. Без него участок нельзя было переоформить

Фирма срочно доставила вторую бригаду, которая, надо отдать ей должное, залила неплохой фундамент. После регистрации участка я оплатил оставшуюся сумму и стал полноправным землевладельцем.

Кто построит?

Сразу строить дом я все же не решился. Начал с малого — с бани. Помня эпопею с регистрацией и перерегистрацией фундамента капитального строения, я решил купить мобильную баню-вагончик. Полазив в интернете, я понял, что в Гомеле их не производят, и обратил свой внимание на столицу и на Россию.

Оказалось, что мой проект (баня 2,4×7 м) в России стоит дешевле, чем у нас, даже с учетом доставки (3000 долларов у них против 3800 у нас). И это при том, что по нашим деревням бродят банностроительные пилигримы с топориком и дрелькой в пакете, и громко предлагают свои недорогие услуги. По логике, они должны сбивать цену, но почему-то так не происходит.


Примерный проект бани

Самое интересное, что если россияне называли цену и были готовы к компромиссам, то наши минские дельцы говорили, что чуть ли не делают бани себе в убыток. Соответственно, ни о какой скидке не может быть и речи. Многих вводило в ступор слово «договор». То есть как, договор?

Посмотрев их продукцию, я вывел для себя жизненное кредо этого пласта строителей: «подороже, похуже и, желательно, без гарантии». Спорная жизненная позиция.

Наслушавшись этого всего, я вернулся домой и стал искать местных умельцев, у которых, в теории, запросы поскромнее. В общем, такой человек нашелся с большим трудом.

Им оказался индивидуальный предприниматель Олег с тремя помощниками. Ударили по рукам, заключили договор (со слов Олега очень кабальный) и приступили к изготовлению объекта, стоимостью 6 тысяч рублей. За эти деньги на моем участке вскоре должна была появиться баня с внешней и внутренней отделкой вагонкой, утеплением каменной ватой 10 см, печкой на дровах для парилки, разведенной электрикой, металлочерепицей на крыше, деревянными окнами и дверями. В цену входили доставка и установка.

«Что-то пошло не так»

Начало было многообещающим. Олег развил кипучую деятельность — мне регулярно шел фотоотчет. Я даже подумал, что приятно ошибся в наших строителях. Но, нет, не ошибся. У моего бывшего начальника любимая фраза была «что-то пошло не так».

Когда начал подходить срок к сдаче бани, энтузиазма больше не наблюдалось, сборка замедлилась. Потом пошли разговоры про задержки поставщиков, про колебания конъюнктуры рынка в области вагонки и что было бы неплохо подкинуть деньжат для смазки строительной машины.


Баня на «сборочной площадке»

Я был в общем-то спокоен, потому что в договоре я прописал фразу, что за каждый день задержки шла пеня (потом для Олега это было неприятным сюрпризом). Уже было даже любопытно: смогу ли я справиться со строителями-любителями? Чья возьмет? Мой перфекционизм, дотошность и занудство или их разгильдяйство? Спойлер: ничья.




Но вскоре фрагменты моей будущей бани были доставлены на участок и установлены на 12 бетонных блоков, размерами 40×40×40 см. Дело пошло веселее.

Мне показалось, что Олег как-то не очень хотел, чтобы я приезжал к себе на участок до того, как он все закончит. Разумеется, что именно поэтому я туда поехал — и не пожалел.


Пиломатериалы для каркаса использовались самые дешевые. Даже с обзолом

Утепление стен

Во-первых, они поставили баню не в то место, где нужно было, а в самую низину, при этом еще потребовали добавить «на сигареты» за расчистку местности. Во-вторых, в устье дымохода валялся мусор, бычки. В-третьих, гидроветрозащита на коньке отсутствовала. И это не считая разных неприятных мелочей, в виде кривых плинтусов, зазоров между обналичкой, отсутствия шурупов в оконной раме, торцевых планок на кровле, торчащих гвоздей, щелей.











Не обошлось и без крупных недоделок.

Когда я принес провод для подключения бани и светильник для проверки работоспособности розеток, у Олега подозрительно забегали глаза, руки начали шарить по карманам. Предчувствия оправдались: в парилке и душевой свет не работал, одна розетка почему-то работала только при включенном свете в предбаннике, вторая не работала совсем. Олег признался, что в электрике ни он, ни его помощники не сильны, делали по наитию и на «авось» — пришлось переделывать.


Проводка есть, но не работает

Перепад приколоченной к фасаду вагонки оказался 7 см. Самое обидное, что на задней стене вагонка прибита идеально.


Вагонка в парилке и душевой по логике должна быть прибита вертикально. Это делается для того, что бы вода лучше стекала. Но на фото (там я сижу на полке) вы видите, что они сделали строго наоборот — горизонтально. На мои вопросы Олег ответил, что в договоре об этом нет ни слова. Логично. Я заткнулся.


Хотел вагонку вертикально, получил — горизонтально

Почему-то в обоих окнах открывалась только одна створка: с одной стороны есть петли, с другой — нет. На мои вопросы Олег заявил, что в договоре ничего про форточки сказано не было. Крыть мне опять было нечем.


Обратите внимание — петли с одной стороны есть, с другой нет

Уголок на двух саморезах

Помощники Олега виновато улыбались, стараясь не дышать в мою сторону перегаром и просили денег. И тут меня прорвало, а парламентарные выражения закончились где-то на 30-й секунде. Результат превзошел все ожидания: пока я скручивал удлинитель, нашлась ветрозащита, и плинтуса стали как-то ровнее, и обналичку переделали.


Последние штрихи

В качестве компромисса Олег и его подчиненные исправили мне все мелкие косяки. Кривизну вагонки исправили дополнительной обналичкой (на фото это видно). В качестве компенсации он мне обязался сделать несколько бетонных блоков для будущего фундамента летнего домика и окно для него же. Чтобы не забыли мне исправить электрику, 100 долларов за работу я не доплатил. Когда все заработало, эти деньги я ему отдал.

Эксплуатация бани, итоги и рекомендации

Так получилось, что первый раз полноценно помыться в бане получилось только через год. Из плюсов бани можно выделить следующее (без учета недоделок конкретно моей бани):

  • мобильность и отсутствие фундамента избавляет от необходимости проходить нудную процедуру регистрации. Ее можно и перевозить с места на место, а при необходимости — продать.
  • быстрый нагрев до нужной температуры — где-то за час с небольшим до 80 градусов. До какой предельной температуры она может нагреться — я не знаю, потому что мы не любим истязать себя сильным жаром.
  • у бани, в общем-то, немаленькая площадь и деление на отдельные зоны: комната отдыха, душевая, парилка. Ее можно использовать как бытовку для ночлега и как склад (что я и делал первый год).
  • отсутствие усадки.

Минусы:

  • если открыть вентканалы — баня очень быстро остывает. В течение получаса температура выравнивается с атмосферной (хотя, в некоторых случаях, это можно отнести к плюсам).
  • наличие минеральной ваты в полу ограничивает использование воды только поддоном душевой кабинки, потому что в противном случае вода 100% просочится через доски пола и будет вызывать там гниение каркаса и ослабление теплоизолирующей способности утеплителя.
  • относительно высокая стоимость (оглядываясь назад, я прикинул, что за такие деньги можно было бы построить рубленую баню вдвое большей площади).
  • необходимость систематической обработки антисептиками (я уже обрабатывал дважды).

Баня до и после покраски

Сказать, что я жалею о покупке бане и понесенных затратах — скорее нет, чем да.

Во-первых, я получил бесценный опыт общения со строителями и менеджерами фирм.

Во-вторых, мне все равно нужно было отапливаемое помещение, где я мог бы переночевать, помыться и хранить инструменты.

В-третьих, я впервые столкнулся с каркасным домостроением и очень многое для себя понял: как надо делать и — главное — как не надо делать.

В-четвертых, я понял, что на технадзоре экономить нельзя и что лучше потратить некоторую сумму на специального человека, чем потом переделывать косяки.

И самое главное — я решил самостоятельно построить небольшой летний домик. Полностью сам, от начала и до конца. В общем-то, я это осилил, этот опыт поможет потом при строительстве полноценного дома.

Если вас заинтересовало, как я построил домик в одиночку, то я напишу в следующем материале.

От редакции. У вас есть желание рассказать о своем строительном опыте, обустройстве дома или дачи? Присылайте нам на почту stroika@tutby.com краткий рассказ и номер телефона для связи.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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