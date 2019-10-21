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В Осло мужчина угнал карету скорой помощи и попытался скрыться от полиции
Источник материала: СТВ
Новости Норвегии. В норвежской столице неизвестный угнал карету скорой помощи. По словам очевидцев, злоумышленник был вооружен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пытаясь скрыться с места происшествия, мужчина сбил несколько человек. Под колесами оказалась и коляска с ребенком. Чтобы остановить скорую, полицейские были вынуждены открыть огонь. Подозреваемого задержали. Его мотивы пока неизвестны.
Все пострадавшие доставлены в больницу. Сейчас правоохранители ведут поиски предполагаемой сообщницы угонщика.
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Новости Норвегии. В норвежской столице неизвестный угнал карету скорой помощи. По словам очевидцев, злоумышленник был вооружен, сообщили в программе Новости «24...
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