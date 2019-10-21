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Президент Кубы прибыл в Беларусь с официальным визитом

22.10.2019 16:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларусь с официальным визитом прибыл президент Кубы. Мигель Диас-Канель совершает зарубежное европейское турне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Кубы прибыл в Беларусь с официальным визитом

Президент Кубы прибыл в Беларусь с официальным визитом

Президент Кубы прибыл в Беларусь с официальным визитом

Отметим, что это первый президент стран, ранее на Кубе такой должности не существовало. Она появилась в минувшем феврале в результате конституционного референдума. История же сотрудничества Беларуси с этим государством насчитывает более полувека.

«Продвигать нашу продукцию в страны Карибского бассейна». Что общего у экономик Беларуси и Кубы?

Известно, что уже завтра, 23 октября, высокого гостя ждут во Дворце Независимости. Там пройдут переговоры Александра Лукашенко с президентом Кубы в узком и расширенном составах. Сторонам предстоит определить перспективные направления для дальнейшего сотрудничества (подробнее здесь).

Президент Кубы прибыл в Беларусь с официальным визитом

Люди в материале: Мигель Диас-Канель
 
 
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Новости Беларуси. В Беларусь с официальным визитом прибыл президент Кубы. Мигель Диас-Канель совершает зарубежное европейское турне, сообщили в программе Новости...
 
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