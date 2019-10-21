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Место памяти: более полутысячи экспонатов представили на выставке «Возвращая время» в музее истории Великой Отечественной
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Место памяти о войне. Музей истории Великой Отечественной войны отмечает 75-летие. К дате здесь открылась выставка «Возвращая время», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В экспозиции – боевые награды, личные вещи и документы участников сражений, картины. Всего – более полутысячи экспонатов. Они поступили в фонды за последние 5 лет – с момента переезда музея в новое здание.
Отметим, первые выставки в музее (тогда еще здании Дома профсоюзов) открылись 22 октября 1944-го. Они посвящены вооружению белорусских партизан и большевистской печати.
Владимир Воропаев, директор музея истории Великой Отечественной войны:
Сегодня музей – это крупнейшее в стране хранилище материалов о трагических событиях нашей истории. Он включает 150 тысяч экспонатов, объединенных в 30 коллекциях.
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Место памяти: более полутысячи экспонатов представили на выставке «Возвращая время» в музее истории Великой Отечественной
Новости Беларуси. Место памяти о войне. Музей истории Великой Отечественной войны отмечает 75-летие. К дате здесь открылась выставка «Возвращая время», сообщили в...
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