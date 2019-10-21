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Лукашенко: Отношения между Беларусью и Казахстаном будут только улучшаться
22.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Отношения между Беларусью и Казахстаном будут только улучшаться, в этом уверен Александр Лукашенко. Он дал интервью телеканалу «ХАБАР». Накануне официального визита в Нур-Султан белорусский лидер отметил, что при новом президенте Казахстана преемственность сохранится и в сфере взаимодействия двух стран, передает телеканал «МИР 24».
Вопросы, адресованные в ходе интервью президенту, касались разнообразных аспектов дальнейшего развития отношений между Беларусью и Казахстаном, проблематики взаимодействия в формате Евразийского экономического союза. Александр Лукашенко ответил также на ряд личных вопросов.
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Накануне официального визита в Нур-Султан белорусский лидер отметил, при новом президенте Казахстана преемственность сохранится и в сфере взаимодействия двух...
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