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"Если Лукашенко будет подписывать с Россией серьезные бумаги, надо всем выходить на Площадь"

22.10.2019 16:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это — вопрос сохранения белорусского государства и белорусской нации.

"Если Лукашенко будет подписывать с Россией серьезные бумаги, надо всем выходить на Площадь"
В Беларуси на данном этапе решается много вопросов судьбоносного характера. Это перепись населения, выборы в «палатку», сохранение Куропат, подписание "союзного" соглашения с Россией за спинами белорусов - об этом в интервью для «Радыё Рацыя» говорит сопредседатель партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.

- 8 декабря планируется подписание неких интеграционных договоренностей, о которых мы ничего не знаем. Белорусы за то, чтобы жить в независимом государстве. Все делается за их спинами. 

И потому - Куропаты, чествование памяти Кастуся Калиновского, массовые акции, которые происходят, либо игнор или бойкот тех выборов, или участие в выборах со стороны альтернативы, - это все есть ответ белорусского народа. 

Я воспринимаю это так. Белорусы должны громко сказать на всех этих этапах, на всех этих акциях: мы - за независимость.

- Вы участвовали в электронной переписи населения?

- Не участвовал. Жду, пока придут. Хочу посмотреть в глаза тем людям, которые переписывают. Может удастся кого-то из них переубедить. Потому что для меня это способ поговорить с человеком.

- Что вы посоветуете тем людям, которые говорят на русском языке и не знают, что говорить о родном языке?

- У белорусов родной язык - белорусский. Попытка показать русский язык основным делалась все время, пока управляет Лукашенко. Но белорусам отказываться от своего родного языка нельзя. 

Я сам первым услышал русский язык, но слова «ма» и «па», извините, были сказаны по-белорусски, ведь гены «пальцем не раздавить», как говорится. 

Я со спокойным сердцем могу ответить - родной язык белорусский, усвоенный первым в детстве. Разговариваем дома по-белорусски с моей Оленькой, с нашим маленьким Франциском.


- Какие могут быть последствия, если большинство белорусов или значительное количество, несмотря на то, что у нас проживает всего 8% русских, назовут родным языком русский?

- Если белорусы назовут родным языком русский и скажут, что они говорят по-русски дома, естественный вопрос - а почему бы вам не присоединиться к России? То есть это следующий шаг тех, кто сфальсифицировал вопросы для этой переписи.

И поэтому каждый белорус, который отвечает - русский, должен быть готов, что следующим шагом будет уничтожение независимости его страны

Его дети поедут воевать в Сирию или Ливию, у него заберут его бизнес, либо лишат рабочего места. И, в конце концов, суды будут заканчиваться тюрьмой где-нибудь в Сибири или Магадане.

Это то, что мы уже проходили с Россией. Поэтому я призываю белорусов отвечать - белорусский и начинать говорить по-белорусски самим. Там, где не было украинского языка на Донбассе - оккупировано. Там, где было даже 12% украинского языка в школах и среди населения - там сейчас Украина.

Посмотрите, пожалуйста, на Донбасс. Это не шуточки. И язык - это не просто выдумки. Это - вопрос жизни и смерти белорусского государства и белорусской нации! 

Россия - это война и нищета.

- Что делать, если Лукашенко все-таки подпишет это соглашение по фактической сдаче Беларуси?

- Если Лукашенко будет подписывать серьезные бумаги, надо всем массово выходить на Площадь, нужен массовый протест, как это было в 1996 году.
 
 
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