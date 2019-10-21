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Это по-нашему: члену избиркома не дали ознакомиться с документами избиркома!

22.10.2019 16:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правозащитник Павел Левинов, который является членом Витебской областной избирательной комиссии, решил ознакомиться с материалами и решениями окружных комиссий по области.



Он посетил десять из 14 комиссий с запросом о том, чтобы лично взглянуть на те документы от кандидатов, что подавались в комиссии и вызывали сомнения, а также увидеть собственными глазами оригиналы решений ОИК о регистрации или отказе в регистрации тем или иным кандидатам.

Например, правозащитник знал, что одному из выдвиженцев отказали в регистрации на том только основании, что в документах было указано место жительства кандидата в печатном виде, а все остальные сведения были написаны от руки. 

Также Павел Левинов хотел посмотреть на подписи граждан, которые были признаны ОИК недостоверными, на основании чего некоторые кандидаты также не были зарегистрированы.

Однако ни одна из окружных комиссий не представила такой возможности для Павла Левинова. В комиссиях ссылались на то, что все решения есть на сайтах.

"Получается, что подготовка и проведение выборов, которые должны проводиться открыто и гласно, в соответствии со статьей 13 Избирательного кодекса, на самом деле закрыты даже для членов вышестоящих избирательных комиссий", - поделился впечатлениями Павел Левинов.

Он отметил, что согласно ст. 37 Избирательного кодекса член комиссии имеет право "знакомиться с документами и материалами комиссии, в состав которой он входит, и нижестоящих комиссий", однако ни об этом положении Избирательного кодекса, ни тем более о Конституции в ОИК видимо не знают, а руководствуются в своей деятельности только методическими рекомендациями Центризбиркома.
 
 
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Правозащитник Павел Левинов, который является членом Витебской областной избирательной комиссии, решил ознакомиться с материалами и решениями окружных комиссий...
 
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