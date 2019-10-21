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В Беларуси появился новый кандидат в смертники

22.10.2019 16:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске будут судить за покушение на милиционера мужчину, уже осужденного на пожизненное заключение.

Генеральная прокуратура изучила и направила в Минский городской суд для рассмотрения уголовное дело по обвинению в покушении на убийство сотрудника органа внутренних дел при исполнении.

Как сообщает Генпрокуратура, фигурант дела, ранее уже совершавший преступления, в том числе убийство, 20 октября 2001 года на территории стадиона Минского государственного политехнического колледжа не менее трех раз выстрелил в милиционера, который хотел проверить его документы.

В результате милиционер получил сквозное огнестрельное ранение мягких тканей левой половины грудной клетки. Нападавший при этом скрылся и покинул страну, но вскоре был задержан в Польше и экстрадирован на родину для привлечения к уголовной ответственности.


В настоящее время обвиняемый отбывает наказание в виде пожизненного заключения по приговору Минского городского суда от 14 июля 2004 года за ранее совершенные преступления.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске будут судить за покушение на милиционера мужчину, уже осужденного на пожизненное заключение.
 
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