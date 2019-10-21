В Беларуси появился новый кандидат в смертники

Генеральная прокуратура изучила и направила в Минский городской суд для рассмотрения уголовное дело по обвинению в покушении на убийство сотрудника органа внутренних дел при исполнении.





Как сообщает Генпрокуратура, фигурант дела, ранее уже совершавший преступления, в том числе убийство, 20 октября 2001 года на территории стадиона Минского государственного политехнического колледжа не менее трех раз выстрелил в милиционера, который хотел проверить его документы.





В результате милиционер получил сквозное огнестрельное ранение мягких тканей левой половины грудной клетки. Нападавший при этом скрылся и покинул страну, но вскоре был задержан в Польше и экстрадирован на родину для привлечения к уголовной ответственности.









В настоящее время обвиняемый отбывает наказание в виде пожизненного заключения по приговору Минского городского суда от 14 июля 2004 года за ранее совершенные преступления.