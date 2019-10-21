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Украинского журналиста приговорили к 15 годам тюрьмы в "ДНР"

22.10.2019 15:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Авто украинской редакции Радио Свобода Станислав Асеев осуждён в так называемой "Донецкой народной республике" к 15 годам колонии строгого режима.

О приговоре сообщило расположенное на контролируемой сепаратистами территории Донецкое агентство новостей. Согласно сообщению агентства, приговор был вынесен ещё в августе высшим судом сепаратистов и вступил в законную силу. 

Журналист обвинён в шпионаже, экстремизме и призывах к нарушению территориальной целостности этой так называемой республики.

Асеев – внештатный автор Украинской службы Радио Свобода. 30-летний журналист был одним из немногих репортёров в Донецке, продолжающим работать в городе после его перехода под контроль сепаратистов. Он был захвачен ими весной 2017 года.

 
Освобождения Асеева требуют международные организации и представители ведущих мировых медиа. В октябре Джейми Флай призывал освободить журналиста на пресс-конференции в Киеве.
 
Теги: Новости
 
 
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Авто украинской редакции Радио Свобода Станислав Асеев осуждён в так называемой "Донецкой народной республике" к 15 годам колонии строгого режима.
 
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