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В МВД рассказали, какие машины чаще всего угоняют в Беларуси

22.10.2019 17:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В МВД рассказали, какие машины чаще всего угоняют в Беларуси
Фото из открытых источников

В тройку самых популярных марок угоняемых машин вошли ВАЗ (17%), Volkswagen (12%) и Audi (8%), сообщили в МВД.

В МВД рассказали, какие машины чаще всего угоняют в Беларуси В Бобруйске 12-летний школьник угнал автомобиль

Значительно реже, по данным главного управления уголовного розыска МВД, сыщикам приходится искать Ford (6,4%), Opel (6%), Mersedes-Benz (5,2%). Ни одного заявления не поступило от владельцев Subaru, Scania, Saab, Porsche, Jeep Grand Cherokee, Dodge, Lancia. "Однако им все же не стоит уповать на противоугонные свойства - скорее всего, дело в не столь широкой распространенности этих марок, - отметили в МВД. - Труднее всего искать машины, которые не обладают сложной системой защиты и идентификации - это BMW, Toyota и Lexus".

По словам замначальника главного управления уголовного розыска КМ МВД Алексея Малахова, за январь-сентябрь зарегистрировано 596 угонов и краж автотранспорта, найдены 552 автомобиля. То есть более 90% угнанного транспорта сыщики находят и возвращают владельцам. Угоняют машины чаще всего в Минской, Брестской и Гомельской областях. В столице и других районах обстановка спокойнее, меньше всего автомобили становились объектом преступных посягательств в Витебской области.

Сотрудники уголовного розыска подчеркивают, что зачастую машины угоняют в состоянии алкогольного опьянения как подростки (ответственность за преступление наступает с 14 лет), так и люди в почтенном возрасте, в подавляющем большинстве случаев мужчины.

МВД рекомендует пользоваться услугами охраняемых стоянок, хорошо, если они будут с видеонаблюдением. Избежать проблем поможет и сигнализация, однако при покупке подержанного автомобиля лучше ее поменять. Ни в коем случае нельзя оставлять ключи в замке зажигания, даже если необходимо ненадолго отлучиться. Не стоит держать капот и окна открытыми.

Аэрография также хорошее средство "пассивной" безопасности. "Художества" отпугивают злоумышленников - найти в потоке такую машину не составит труда, если владелец спохватится вовремя. Не допускайте к машине чужих людей, остерегайтесь левых автосервисов.

Если случилось так, что автомобиль угнали, не стоит медлить ни секунды. Чем быстрее обратиться в милицию, тем выше шансы его вернуть.

 
 
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За январь-сентябрь зарегистрировано 596 угонов и краж автотранспорта, найдены 552 автомобиля.
 
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