В Японии новый император сел на престол. Куда делся старый?

Источник материала: KYKY

Сегодня, 22 октября, во дворце Токио прошла официальная церемония восхождения на престол нового императора Японии Нарухито. Об этом сообщает The Japan Times.

«Я взошел на престол в соответствии с конституцией и законом об императорском доме. Проведя церемонию вступления на престол, мы объявляем об этом стране и всему миру. Клянусь, что буду выполнять свои обязанности как символ государства и единства народа Японии, желая счастья народу и мира во всем мире, думая о людях и защищая их», — заявил Нарухито.

А Лукашенко не пришёл

На церемонию пришли почти 200 гостей, среди них — представители 190 стран и международных организаций. Александр Лукашенко на мероприятие не явился, хотя в феврале временный поверенный в делах Японии в Беларуси Хироки Токунага говорил, что президента Беларуси приглашали. Нашу страну представлял посол Беларуси в Японии Руслан Есин.

А что случилось с предыдущим императором?

Еще весной, 30 апреля, император Японии Акихито отрекся от престола в пользу своего сына Нарухито. С восхождением на престол нового императора в Японии начинается новая эра — эра Рэйва, эпоха красоты и гармонии.