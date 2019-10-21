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В Японии новый император сел на престол. Куда делся старый?

22.10.2019 16:39 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 22 октября, во дворце Токио прошла официальная церемония восхождения на престол нового императора Японии Нарухито. Об этом сообщает The Japan Times.

«Я взошел на престол в соответствии с конституцией и законом об императорском доме. Проведя церемонию вступления на престол, мы объявляем об этом стране и всему миру. Клянусь, что буду выполнять свои обязанности как символ государства и единства народа Японии, желая счастья народу и мира во всем мире, думая о людях и защищая их», — заявил Нарухито.

А Лукашенко не пришёл

На церемонию пришли почти 200 гостей, среди них — представители 190 стран и международных организаций. Александр Лукашенко на мероприятие не явился, хотя в феврале временный поверенный в делах Японии в Беларуси Хироки Токунага говорил, что президента Беларуси приглашали. Нашу страну представлял посол Беларуси в Японии Руслан Есин.

А что случилось с предыдущим императором?

Еще весной, 30 апреля, император Японии Акихито отрекся от престола в пользу своего сына Нарухито. С восхождением на престол нового императора в Японии начинается новая эра — эра Рэйва, эпоха красоты и гармонии.

 
 
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Сегодня, 22 октября, во дворце Токио прошла официальная церемония восхождения на престол нового императора Японии Нарухито. Об этом сообщает The Japan Times. «Я взошел на...
 
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