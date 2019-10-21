|
В Японии новый император сел на престол. Куда делся старый?
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 22 октября, во дворце Токио прошла официальная церемония восхождения на престол нового императора Японии Нарухито. Об этом
«Я взошел на престол в соответствии с конституцией и законом об императорском доме. Проведя церемонию вступления на престол, мы объявляем об этом стране и всему миру. Клянусь, что буду выполнять свои обязанности как символ государства и единства народа Японии, желая счастья народу и мира во всем мире, думая о людях и защищая их», — заявил Нарухито.
А Лукашенко не пришёл
На церемонию пришли почти 200 гостей, среди них — представители 190 стран и международных организаций. Александр Лукашенко на мероприятие не явился, хотя в феврале временный поверенный в делах Японии в Беларуси Хироки Токунага говорил, что президента Беларуси приглашали. Нашу страну представлял посол Беларуси в Японии Руслан Есин.
А что случилось с предыдущим императором?
Еще весной, 30 апреля, император Японии Акихито отрекся от престола в пользу своего сына Нарухито. С восхождением на престол нового императора в Японии начинается новая эра — эра Рэйва, эпоха красоты и гармонии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 22 октября, во дворце Токио прошла официальная церемония восхождения на престол нового императора Японии Нарухито. Об этом сообщает The Japan Times. «Я взошел на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)