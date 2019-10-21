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Дом-мост, дом-шар, дом-крепость. Как выглядят и сколько стоят необычные коттеджи в Европе

22.10.2019 17:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уютные коттеджи в Европе пользовались высоким спросом во все времена. Сегодня дома перестали быть простой коробкой с треугольной черепичной крышей. Архитекторы и дизайнеры проектируют здания самых неожиданных форм. Сколько стоят и как выглядят необычные коттеджи, выставленные на продажу в европейских странах сегодня, — в материале РБК.

Дом-мост в Великобритании

Дом, часть которого расположена под мостом, выставлен на продажу в Лондоне за 960 тысяч фунтов. Проект здания с звуконепроницаемыми фасадами разработало бюро Undercurrent Architect.



В трехэтажном коттедже две гостиные, кухня, рабочий кабинет, две спальни и столько же санузлов. Здесь интерьеры в светлых тонах, высокие потолки и окна необычной формы.

Круглый коттедж во Франции

Круглый коттедж из дерева выставлен на продажу во французской долине Луары за 265,2 тысячи евро. В двухэтажном здании множество вытянутых окон и уютная дровяная печь.



В доме две спальни со встроенными в стену изогнутыми шкафами, просторная гостиная с панорамными окнами и кухня. На территории разбит сад и есть парковка.

Асимметричная вилла в Голландии

Асимметричный энергоэффективный коттедж выставлен на продажу в Голландии за 2,1 млн евро. Здание построено по проекту легендарного американского архитектора Фрэнка Ллойда.




Высота потолков в доме превышает 4 м. В интерьерах совмещено множество геометрических форм. Здесь есть спа, сауна, огромная гостиная с камином и винный погреб.

Вилла-крепость в Испании

Вилла, спроектированная в старинной испанской крепости, выставлена на продажу за 5,9 млн евро. Она расположена в самом центре острова Ибица.




Интерьеры здесь выполнены в стиле минимализм. В доме девять спален, три террасы и два бассейна. На территории расположен гостевой дом и множество зон отдыха.

 
 
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