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В Брестской крепости нашли боеприпасы времён ВОВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Брестской крепости рабочие обнаружили арсенал времен ВОВ.
По информации МВД, о находке сообщили 22 октября днем сотрудники ОАО «Брестреставрация». На территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» – «Восточный форт» во время реставрации были найдены пять гранат Ф-1.
На место происшествия прибыли военнослужащие саперно-пиротехнической группы в/ч 5526, которые нашли еще 268 аналогичных гранат и 240 взрывателей.
Все находки оказались времен Великой Отечественной войны.
Сейчас боеприпасы вывозят на полигон для уничтожения. Никто не пострадал.
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Новости Беларуси. В Брестской крепости рабочие обнаружили арсенал времен ВОВ. По информации МВД, о находке сообщили 22 октября днем сотрудники ОАО...
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