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В Канаде на выборах в парламент победила партия премьер-министра

22.10.2019 17:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Канады. На парламентских выборах в Канаде победу одержала партия премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако Трюдо не сможет сформировать правительство большинства, так как для этого либералам необходимо было выиграть выборы как минимум в 170 округах, а их поддержали всего в 156.

Второе место получила Консервативная партия: она заручилась поддержкой в 121 округе. Таким образом, в стране по итогам нынешнего волеизъявления будет сформировано правительство меньшинства.

В Канаде на выборах в парламент победила партия премьер-министра

В Канаде на выборах в парламент победила партия премьер-министра

В Канаде на выборах в парламент победила партия премьер-министра

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Новости Канады. На парламентских выборах в Канаде победу одержала партия премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако Трюдо не сможет...
 
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