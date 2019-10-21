Транспортники рассматривают возможность увеличить плату за проезд

Источник материала: Ежедневник





Проезд в городском общественном транспорте скоро может подорожать на 10 копеек.

Как рассказали tut.by в областных автотранспортных трестах, в некоторых регионах области оплата за проезд подскочит сразу на 10 копеек. Когда точно будут введены изменения, пока не озвучивается. По этому поводу сейчас проходит обсуждение.

К 2020 году уровень возмещения населением затрат городским общественным транспортом должен достигнуть не менее 80 %. На начало текущего года показатель составил 70 %.

В столице стоимость проезда в конце 2018-го поднимать не стали. В последний раз тарифы на проезд увеличивались в ноябре 2017-го – на 5 копеек. Тогда за билет на одну поездку на наземном городском транспорте стали платить 60 копеек.