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Транспортники рассматривают возможность увеличить плату за проезд
22.10.2019 17:49 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Проезд в городском общественном транспорте скоро может подорожать на 10 копеек.
Как рассказали
К 2020 году уровень возмещения населением затрат городским общественным транспортом должен достигнуть не менее 80 %. На начало текущего года показатель составил 70 %.
В столице стоимость проезда в конце 2018-го поднимать не стали. В последний раз тарифы на проезд увеличивались в ноябре 2017-го – на 5 копеек. Тогда за билет на одну поездку на наземном городском транспорте стали платить 60 копеек.
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Проезд в городском общественном транспорте скоро может подорожать на 10 копеек.
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