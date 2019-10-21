О врачах общей практики, минимальных пенсиях и строительстве жилья...

Источник материала: Пинский Вестник

Шел разговор в жилищно-эксплуатационных службах №№ 5 и 6 КПУП «ЖРЭУ г.Пинска», с работниками которых встречались члены информационно-пропагандистской группы № 4 под руководством заместителя председателя горисполкома Геннадия Дубойского.



Сначала акценты были сделаны на социально-экономическом развитии города.



В области здравоохранения были затронуты вопросы оказания платных услуг, добровольного медицинского страхования, но в первую очередь - деятельности врачей общей практики, которых после переобучения уже нельзя называть просто участковыми терапевтами, ведь теперь они еще в определенной степени неврологи, ревматологи, хирурги, офтальмологи.



Отдельно шел разговор о пенсионном обеспечении, о социальной защите отдельных категорий пинчан. Приведу в этой связи некоторые, на мой взгляд, любопытные цифры и факты. Оказывается, в Пинске более 34 с половиной тысяч получателей разного рода пенсий, из них по возрасту - 28,5 тысячи, причем 20% продолжают трудиться. Кстати, в связи с увеличением в стране пенсионного возраста в нынешнем году женщины выходят на заслуженный отдых в 56 с половиной лет, мужчины - в 61 с половиной год. Минимальный трудовой стаж - 17 лет. Размер по минимуму полагающейся пенсии - 242 рубля 88 копеек.



Что касается строительства жилья, то на учете нуждающихся в нем в горисполкоме на сегодняшний день - более 11 тысяч пинчан. Участникам встречи напомнили, какие льготы предоставляются многодетным семьям; детям-сиротам, некоторым другим категориям.

Коснулись и правоохранительной деятельности. Так вот, оказалось, что на территории этих ЖЭСов преобладают такие виды преступлений, как кражи велосипедов, детских колясок, других вещей, причем обусловлено это в первую очередь безответственным отношением к личному имуществу самих владельцев. Много преступлений совершается и в сфере высоких технологий, когда потерпевшие, как правило, сами сообщают злоумышленникам свои персональные данные, в том числе номера банковских карточек. Таким образом с карточки одной из жительниц города пропали три тысячи рублей.



На самых важных моментах в жизни города и страны сосредоточил внимание участников встречи заместитель председателя горисполкома Геннадий Дубойский. Он напомнил о том, что в Беларуси продолжается перепись населения, что в Пинске проходят месячники по благоустройству и по сбору вторичных материальных ресурсов. Рассказал о перспективах развития и застройки территорий бывшего льнозавода, а также военного городка по улице Янищиц; строительства мусороперерабатывающего завода с высокотехнологичным производством; разработки схемы велодвижения с обустройством велостоянок; реконструкции моста, по которому к концу года должно быть открыто движение, и многом другом.

На старте - предвыборная агитация

Информационно-пропагандистская группа не могла, разумеется, не уделить особое внимание избирательной кампании в стране, напомнив, что на 7 ноября назначены выборы в Совет Республики, на 17 ноября - в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь.



Как известно, проведение выборов в Палату представителей обеспечивают избирательные комиссии. Что касается Брестчины, то это - одна областная и 16 окружных избирательных комиссий, в состав которых были выдвинуты 300 представителей, из них трудовыми коллективами - 6, гражданами - 64, политическими партиями - 48, общественными объединениями - 183. Среди общественных объединений наиболее многочисленным оказалось представительство Федерации профсоюзов Беларуси - 20,7%. Также в состав окружных комиссий вошли представители ОО «Белорусский союз женщин» и РОО «Белая Русь» - по 7,7%, Белорусского общественного объединения ветеранов и ОО «Белорусский фонд мира» - по 6,7%, ОО «БРСМ» - 5,3%.

Образовано 911 участков для голосования.

Кандидатами в депутаты на Брестчине выдвинуто 90 человек, регистрация их окружными избирательными комиссиями проводилась с 8 по 17 октября с.г. На старте - предвыборная агитация.



Важнейшими стадиями кампании по выборам депутатов Палаты представителей, безусловно, станут голосование и подсчет голосов избирателей.



После того, как информационно-пропагандистская группа закончила свою работу, когда участники встречи получили ответы на интересовавшие их вопросы, заместитель председателя горисполкома Геннадий Дубойский провел выездной прием граждан.

Когда проблема требует кардинального решения

Обращались к представителю городской власти с разными вопросами, в том числе и требующими кардинального решения. Так, к примеру, пришла целая делегация от жильцов дома № 56 по улице Костюшко. Люди возмущались тем, что отвратительный запах из подвала просто не дает нормально жить. Оказалось, Геннадий Васильевич знает этот дом - в свое время ему пришлось поработать на разных должностях и в пятом, и в шестом ЖЭСах. Уточнив некоторые моменты, он согласился с людьми, что без перекладки наружной канализации снять вопрос не удастся. Соответствующее поручение дано руководству «Пинскводоканала».



Наталья КИРКОВЕЦ