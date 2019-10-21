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Водители, ГАИ будет скрыто следить за вами завтра в Могилеве. Рассказываем, где и во сколько
Источник материала: Tut.by
Скрытый надзор за дорожным движением будут осуществлять утром 23 октября сотрудники ГАИ в Могилеве. Все будут фиксировать на видео,
Наблюдать за соблюдением ПДД будут в утренний час пик — с 07.00 до 09.00. Места контроля: перекрестки улиц Крупской — Гришина, Ленинской — Тимирязевской, Ленинской — проспекта Мира, Пионерской — переулка Буянова.
Инспекторы сосредоточатся на выявлении наиболее грубых нарушений ПДД, в том числе проезда перекрестков на запрещающий сигнал светофора, маневрирования. Под особым контролем будут маршрутные такси.
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Особое внимание уделят проезду перекрестков на запрещающий сигнал светофора, маневрированию, соблюдению ПДД маршрутчиками.
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