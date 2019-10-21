Водители, ГАИ будет скрыто следить за вами завтра в Могилеве. Рассказываем, где и во сколько

Источник материала: Tut.by

Скрытый надзор за дорожным движением будут осуществлять утром 23 октября сотрудники ГАИ в Могилеве. Все будут фиксировать на видео, пишет mycity.by.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Наблюдать за соблюдением ПДД будут в утренний час пик — с 07.00 до 09.00. Места контроля: перекрестки улиц Крупской — Гришина, Ленинской — Тимирязевской, Ленинской — проспекта Мира, Пионерской — переулка Буянова.

Инспекторы сосредоточатся на выявлении наиболее грубых нарушений ПДД, в том числе проезда перекрестков на запрещающий сигнал светофора, маневрирования. Под особым контролем будут маршрутные такси.