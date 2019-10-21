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BMW и Lexus угоншиков не сильно интересуют. МВД - о самых угоняемых авто
Источник материала: Партизан
В тройку самых популярных марок угоняемых машин вошли ВАЗ (17%), Volkswagen (12%) и Audi (8%), сообщили в УИОС МВД. Также в списке Ford (6,4%), Opel (6%), Mersedes-Benz (5,2%).
Ни одного заявления не поступило от владельцев Subaru, Scania, Saab, Porsche, Jeep Grand Cherokee, Dodge, Lancia. Скорее всего, дело в не столь широкой распространенности этих марок, отметили в главном управлении уголовного розыска МВД.
"Труднее всего искать машины, которые не обладают сложной системой защиты и идентификации – это BMW, Toyota и Lexus", - рассказали милиционеры.
Заместитель начальника главного управления уголовного розыска КМ МВД Алексей Малахов сообщил, что за 9 месяцев этого года зарегистрировано 596 угонов и краж автотранспорта, нашли 552 автомобиля.
"Почти 90% угнанного транспорта сыщики находят и возвращают владельцам. Угоняют машины чаще всего в Минской, Брестской и Гомельской областях. В столице и других районах обстановка спокойнее, меньше всего автомобили становились объектом преступных посягательств на Витебщине", – рассказал Малахов.
Сотрудники уголовного розыска подчеркивают, что зачастую машины угоняют в состоянии алкогольного опьянения - как подростки (стоит отметить, что ответственность за это преступление наступает с 14 лет), так и взрослые мужчины.
МВД рекомендует автовладельцам пользоваться услугами охраняемых стоянок, лучше всего теми, которые пользуются видеонаблюдением.
Избежать проблем поможет также сигнализация. "Однако если покупаете подержанный автомобиль, не поленитесь ее поменять", - советуют милиционеры.
Ни в коем случае не оставляйте ключи в замке зажигания, даже если необходимо ненадолго отлучиться. Не держите капот и окна открытыми.
Не допускайте к машине чужих людей, остерегайтесь "левых" автосервисов.
Аэрография также хорошее средство "пассивной" безопасности. Она отпугивает злоумышленников – найти в потоке такую машину не составит труда, если владелец спохватится вовремя, отмечают милиционеры.
Если случилось так, что автомобиль угнали, не медлите ни секунды. Чем быстрее вы обратитесь в милицию, тем выше шансы его вернуть.
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В тройку самых популярных марок угоняемых машин вошли ВАЗ (17%), Volkswagen (12%) и Audi (8%), сообщили в УИОС МВД. Также в списке Ford (6,4%), Opel (6%), Mersedes-Benz (5,2%).
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