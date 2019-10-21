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"Медаль, огонь, Марианна". В Париже представили логотип Олимпиады-2024

22.10.2019 17:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международный олимпийский комитет представил официальный логотип Олимпиады и Паралимпиады 2024 года, которые пройдут в Париже.

"Медаль, огонь, Марианна". В Париже представили логотип Олимпиады-2024
Изображение сочетает в себе три символа: золотую медаль, олимпийский огонь и Марианну - символ Французской республики, олицетворение национального девиза страны «Свобода, Равенство, Братство».


Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа, Паралимпийские — с 28 августа по 8 сентября. 

Париж станет вторым после Лондона городом, который трижды примет Олимпиаду.
 
 
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Международный олимпийский комитет представил официальный логотип Олимпиады и Паралимпиады 2024 года, которые пройдут в Париже.
 
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