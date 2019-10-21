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Экс-министра Шуневича отправят послом в Казахстан?

22.10.2019 17:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Милиция провожает Игоря Шуневича в Казахстан. В ближайшее время он будет назначен белорусским послом в этой стране". Такая информация появилась в телеграм-канале "Папаратор".



Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз не подтвердил, но и не опроверг эту информацию:

"Кто же вам расскажет о кадровых назначениях? Вы же знаете, кто у нас назначает послов!"

В Администрации Лукашенко отъезд Шуневича в Казахстан Еврорадио не подтвердили: "Такого назначения не было".



Игорь Шуневич руководил министерством внутренних дел с мая 2012 года по июнь 2019-го. 

За это время он сумел отметиться целым рядом громких и спорных высказываний и действий. Самыми известными стали любовь Шуневича к форме НКВД, которую он надевал на праздники, борьба с радужным флагом, который ежегодно вывешивает посольство Великобритании, и идея видеоролика, в котором подросток на камеру извинялся за то, что дал оплеуху скульптуре городового.
 
 
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"Милиция провожает Игоря Шуневича в Казахстан. В ближайшее время он будет назначен белорусским послом в этой стране". Такая информация появилась в телеграм-канале...
 
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