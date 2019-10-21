В Гродно встретили 100-тысячного безвизового туриста. Юбилейным гостем стал Александр Кучински из польского Белостока

Источник материала: Вороновская газета

Гродно встретили 100-тысячного безвизового туриста. Юбилейным гостем стал Александр Кучински из польского Белостока " width="597" height="362">



В Гродно он приехал на несколько дней.

Еще до встречи с журналистами успел побывать в Старом и Новом замках, нескольких гродненских храмах, увидел Гродно с высоты, поднявшись на смотровую площадку, и очень емко сформулировал первое впечатление о самом близком приграничном «соседе»: «У этого города есть душа!».





Поздравили туриста заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович и председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой.





Символично, что накануне года, главным культурным событием которого станет Республиканский фестиваль национальных культур, чествовали юбилейного гостя в культурном центре «Фестивальный». А в том, что в Гродно Александр Кучински вернется, можно не сомневаться. Неожиданным и приятным подарком для него стало приглашение стать гостем предстоящего многонационального праздника. Рассчитано приглашение на двоих человек.





– Сегодня туристы заранее изучают территории предполагаемого путешествия. Важно развивать онлайн возможности такого знакомства с краем, и мы в этом направлении активно работаем. Созданы интерактивные карты музеев и интересных событий, велодорожек Гродненщины. Разработаны и постоянно пополняются мобильные приложения об Августовском канале, основных трассах региона и расположенных рядом достопримечательностях. Выпускаются различные тематические брошюры, буклеты и серьезные издания, которые очень ярко презентуют туристические возможности нашего края. Совсем скоро, например, выйдет в свет альбом «Августовский канал вчера, сегодня, завтра». Развивается в области и туристическая инфраструктура. Только в Гродно за два с половиной года открылось семь хостелов и гостиниц, свыше 40 новых объектов общепита. В области активно восстанавливаются архитектурные памятники. Все это способствует туристической активности, – отметил Виктор Лискович и добавил, что эффект от роста числа туристов уже ощущается в экономике: в городе создаются новые рабочие места, возрос розничный товарооборот.





Своего рода поздравительная арифметика давно стала еще одним «эпизодом», о котором обязательно упоминают туроператоры, презентуя тот или иной маршрут в принеманский край. Чествовать тех, кто пересек границу под счастливым номером, стало хорошей традицией с самого начала безвизовой истории Гродно и Гродненского района. Только в этом году неожиданные поздравления принимали гости из Варшавы, Талина, Лондона. Но нынешний «юбиляр» вполне претендует на лидерство. По крайней мере, числовое – в регионе впервые приняли 100 тысяч безвизовых туристов. За весь 2018 год на Гродненщине встретили около 92 тысяч безвизовых туристов.













– В Гродно приехал впервые, но с возможностью гостить в Беларуси без визы знаком давно. До этого бывал в Брестской области. Сегодняшний теплый прием, да и сам город убедили, что в Гродно стоило приехать раньше. Интересно открывать его для себя. Это город с душой, где есть что посмотреть, – поделился Александр Кучински.

С начала года познакомились с красотами нашего края гости из 37 стран. Порядка двух тысяч гостей вернулись домой с наилучшими впечатлениями от здравниц – отдохнули в санаториях Гродно и Гродненского района.





Самым популярным среди безвизовых туристов остается пункт пропуска «Привалка». Этот путь для пересечения границы с начала годы выбрали почти 70 тысяч человек. Вторую строчку в рейтинге популярности занимают «Брузги», ставшие воротами в принеманский край более чем для 27 тысяч безвизовых гостей. Железнодорожный путь безвизового путешествия в Гродно с начала года выбрали более полутора тысяч человек. Пользовался популярностью в этом году и водный участок белорусско-польской границы – сезонный пункт пропуска «Лесная–Рудавка». С мая по его выбрали около трех тысяч человек.

По традиции определенного всплеска туристической активности на Гродненщине ожидают накануне рождественских и новогодних праздников.

Способствовать этому уже совсем скоро будет и расширение границ туристического безвиза. С 10 ноября для гостей из-за границы в таком режиме будут открыты еще несколько районов Гродненщины: Щучинский, Волковысский, Лидский, Вороновский и Берестовицкий.

Екатерина МОТЕВИЧ

Фото: Вадим ГОЛОТИК https://grodnonews.by/