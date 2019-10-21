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Амнистированы. Но не все

22.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Амнистированы. Но не все

В связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков принят законопроект об амнистии. Каких категорий граждан он коснулся, рассказал старший инспектор уголовной исполнительной инспекции РОВД Чеслав Климашевский:

— В Вороновском РОВД по согласованию с прокуратурой района создана комиссия по рассмотрению дел осужденных, состоящих на учете в нашем отделе и подпадающих под действие закона об амнистии. Возглавил ее первый заместитель начальника РОВД Юрий Ларионов. В ходе заседаний комиссии были рассмотрены 24 лица. В отношении их в суды были направлены запросы о возмещении ими причиненного преступлением вреда. Возможность вынесения постановления об освобождении или сокращении срока наказания рассматривалась индивидуально. На 17 октября семнадцать человек освобождены от отбывания наказания. Пять пенсионеров и женщин, воспитывающих детей до 18 лет, а также семь судимых условно либо с отсрочкой исполнения наказания амнистированы с погашением судимости.

В амнистии отказано двум гражданам — совершившему два преступления и признанному злостно уклоняющимся от соблюдения порядка и условий отбывания наказания. Не попали под нее и двадцать пять лиц, осужденных за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. А также пять граждан, осужденных за коррупционные преступления, один — за незаконный оборот наркотических средств. Об этом все были уведомлены сотрудниками милиции.

Кроме того, из исправительных учреждений для постановки на учет в РОВД прибыли 12 жителей района, к которым амнистия принималась по месту отбывания наказания. Сотрудники милиции районного отдела будут осуществлять за ними профилактические учет и наблюдение. Каждый проинформирован, какие виды помощи можно получить от заинтересованных организаций и субъектов профилактики. Помощь по трудоустройству также оказывается во время ежемесячной акции «Не упусти свой шанс». К слову, в управлении по труду, занятости и соцзащите райисполкома для лиц, имеющих судимость, забронировано 40 мест для рабочих неквалифицированных специальностей.

Марина КОНДРАТОВИЧ. 

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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В связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков принят законопроект об амнистии. Каких категорий граждан он коснулся, рассказал...
 
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