Помогут с работой

Источник материала: Вороновская газета





24 октября с 11.00 до 12.00 в здании управления по труду, занятости и социальной защите Вороновского райисполкома, расположенного по адресу: г.п. Вороново, ул. Юбилейная, 44, пройдет День предприятия — мероприятие по вопросу комплектования кадрами РУСП совхоз «Вороновский». На встречу приглашаются безработные и другие категории не занятых в экономике граждан.