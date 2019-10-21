ВРП Брестской области за январь-сентябрь вырос на 2,2%

Источник материала: Виртуальный Брест

Валовой региональный продукт Брестской области за январь-сентябрь 2019 года вырос на 2,2% к аналогичному периоду 2018 года. Об этом сообщил сегодня председатель облисполкома Анатолий Лис на встрече с трудовым коллективом ОАО "Горынский агрокомбинат", передает корреспондент БЕЛТА.





"Объем валового регионального продукта за январь-сентябрь достиг Br9,2 млрд и составил 102,2% к уровню аналогичного периода 2018 года. По этому показателю область занимает второе место в республике после Минской области", - сказал губернатор.

Положительная динамика развития отмечается во всех основных отраслях реального сектора экономики. Темп роста производства сельхозпродукции составил 105,9% - первое место среди регионов. Производство молока увеличилось на 6,8%. "По итогам этого года валовое производство молока в Брестской области составит 1,7 млн т при удое на корову более 6 тыс. л. Это лучший результат в республике, такого мы раньше никогда не добивались", - отметил Анатолий Лис.





На долю Столинского района приходится около 7% всей сельскохозяйственной продукции региона. За 9 месяцев район обеспечил более высокий по сравнению со среднеобластными показателями темп объемов производства молока - 108,7%. Выручка от реализации продукции в районе выросла почти на 8%.

Область традиционно удерживает лидерство по объемам экспорта сельхозпродукции и продуктов питания, за январь-август он составил $766 млн - четвертую часть республиканского объема. Предприятия Столинского района экспортировали продукцию в 15 стран на $10 млн. В числе предприятий-экспортеров и Горынский агрокомбинат.

"Несмотря на сложное положение в 2010 году и процедуру санации, сейчас агрокомбинат является успешно развивающимся предприятием. Во многом это результат проведенной модернизации цеха по выпуску овощных консервов. Это позволило увеличить производственные мощности, повысить качество выпускаемой продукции, использовать в производстве новые виды сырья. Как итог, за январь-сентябрь предприятием обеспечен рост промышленного производства на 8,3% к уровню прошлого года, на экспорт отгружено продукции почти на $500 тыс." - констатировал глава региона.





Для решения имеющихся на агрокомбинате вопросов (увеличение прибыли, заработной платы работников) Анатолий Лис нацелил переработчиков на снижение издержек производства и поиск новых рынков сбыта.

Свою историю ОАО "Горынский агрокомбинат" ведет с 1960 года, когда в рабочем поселке Речица был построен консервный завод. Предприятие производит консервированные пищевые продукты, включая соки. Ассортимент овощных и фруктовых консервов включает 70 наименований. Это натуральные и закусочные консервы, салаты, первые и вторые обеденные блюда, маринады, томатные, овощные и фруктовые соки с мякотью, восстановленные фруктовые соки, березовый сок, компоты, повидло. Производственные мощности завода составляют 20,3 млн условных банок консервов в год.-0-

Фото Вадима Якубёнка