|
Вот почему пешеходу нельзя расслабляться на переходе (пример на ДТП сегодня утром)
22.10.2019 18:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пешеход на переходе всегда прав - пока его не собьёт автомобиль. Как-то так говорят водители, поражаясь беспечности тех, кто не глядя бросается под колёса. А ведь дорога - это не место для прогулок, тут бы выжить...
Этому пешеходу повезло - он не дошёл несколько метров до опасной зоны. Но как пример - годится.
Учите детей и делайте так сами - вертите головой по сторонам и не вздумайте отвлекаться на наушники или девайсы.
Иначе быть беде...
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2019 21.by