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Вот почему пешеходу нельзя расслабляться на переходе (пример на ДТП сегодня утром)

22.10.2019 18:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пешеход на переходе всегда прав - пока его не собьёт автомобиль. Как-то так говорят водители, поражаясь беспечности тех, кто не глядя бросается под колёса. А ведь дорога - это не место для прогулок, тут бы выжить...

Вот почему пешеходу нельзя расслабляться на переходе (пример на ДТП сегодня утром)

Этому пешеходу повезло - он не дошёл несколько метров до опасной зоны. Но как пример - годится.

Вот почему пешеходу нельзя расслабляться на переходе (пример на ДТП сегодня утром)

Учите детей и делайте так сами - вертите головой по сторонам и не вздумайте отвлекаться на наушники или девайсы.

Иначе быть беде...

Вот почему пешеходу нельзя расслабляться на переходе (пример на ДТП сегодня утром)

 
 
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  Пешеход на переходе всегда прав - пока его не собьёт автомобиль. Как-то так говорят водители, поражаясь беспечности тех, кто не глядя бросается под колёса. А ведь...
 
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