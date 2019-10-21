Вот почему пешеходу нельзя расслабляться на переходе (пример на ДТП сегодня утром)

Источник материала: Виртуальный Брест

Пешеход на переходе всегда прав - пока его не собьёт автомобиль. Как-то так говорят водители, поражаясь беспечности тех, кто не глядя бросается под колёса. А ведь дорога - это не место для прогулок, тут бы выжить...





Этому пешеходу повезло - он не дошёл несколько метров до опасной зоны. Но как пример - годится.





Учите детей и делайте так сами - вертите головой по сторонам и не вздумайте отвлекаться на наушники или девайсы.

Иначе быть беде...