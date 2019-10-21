Минтруда: Уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси невысокий. Сколько людей ищет работу

Источник материала: Tut.by

На 1 октября в Беларуси в качестве безработных числилось чуть больше 11 тысяч человек. На конец сентября уровень зарегистрированной безработицы был 0,3%. Об этом рассказал начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун.



Фото: Владислав Ковалевский, TUT.BY

Из регионов самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в Минске, он составил всего 0,1%. В областях спрос на рабочую силу пониже, поэтому там безработица 0,3−0,4%.

В Беларуси отмечается стабильно высокий спрос на рабочую силу. По стране имеется примерно 90 тысяч рабочих мест.

Начальник управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич добавила, что в Минске сейчас сложилась очень благоприятная ситуация для трудоустройства.

— Ежемесячно наниматели формируют более 20 тысяч вакансий. Из них 65% — по рабочим профессиям, еще около 3% — вакансии неквалифицированного труда. Представлены практически все сферы деятельности, — отметила Татьяна Кудевич.

Сейчас в стране самые востребованные профессии швея, продавец, повар, тракторист. В сельской местности также востребованы каменщики, животноводы и электрогазосварщики.

При этом, специалисты отмечают, что рынок труда и востребованные профессии отличаются в зависимости от области. Скажем, в Брестской нужны грибоводы — это специалисты по искусственному выращиванию грибов. Гомельская и Гродненская области нуждаются больше всего в каменщиках, в Гродненской ищут машинистов котельной, в Могилевской — электрогазосварщиков. В Минске востребованы слесари механосборочных работ.