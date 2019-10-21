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СООБЩЕНИЕ окружной избирательной комиссии Беловежского избирательного округа №8 по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания…
22.10.2019 17:47 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
СООБЩЕНИЕ
окружной избирательной комиссии Беловежского избирательного округа №8 по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
о выступлениях кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по государственному телевидению и радиовещанию
Кандидат в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Беловежскому избирательному округу №8 СТАТИВКО Жанна Владимировна выступит: по государственному телевидению (Беларусь 3) – 22 октября 2019 года с 19.00 до 19.05, по государственному радиовещанию – 29 октября 2019 года с 7.00 до 7.05.
О дате выступления по государственному телевидению и радиовещанию кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Беловежскому избирательному округу №8 ПЕТРУСЕВИЧА Фёдора Ивановича будет сообщено дополнительно.
Кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Беловежскому избирательному округу №8 ЛОМОВЦЕВ Дмитрий Георгиевич и ПОНКРАТОВА Анна Ивановна от выступлений по государственному телевидению и радиовещанию отказались.
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СООБЩЕНИЕ окружной избирательной комиссии Беловежского избирательного округа №8 по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания…
СООБЩЕНИЕ окружной избирательной комиссии Беловежского избирательного округа №8 по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Сообщение...
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