Источник материала: Навiны Камянеччыны

СООБЩЕНИЕ

окружной избирательной комиссии Беловежского избирательного округа №8 по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

о выступлениях кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по государственному телевидению и радиовещанию

Кандидат в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Беловежскому избирательному округу №8 СТАТИВКО Жанна Владимировна выступит: по государственному телевидению (Беларусь 3) – 22 октября 2019 года с 19.00 до 19.05, по государственному радиовещанию – 29 октября 2019 года с 7.00 до 7.05.

О дате выступления по государственному телевидению и радиовещанию кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Беловежскому избирательному округу №8 ПЕТРУСЕВИЧА Фёдора Ивановича будет сообщено дополнительно.

Кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Беловежскому избирательному округу №8 ЛОМОВЦЕВ Дмитрий Георгиевич и ПОНКРАТОВА Анна Ивановна от выступлений по государственному телевидению и радиовещанию отказались.