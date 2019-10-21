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СООБЩЕНИЕ окружной избирательной комиссии Беловежского избирательного округа №8 по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания…

22.10.2019 17:47 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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СООБЩЕНИЕ

окружной избирательной комиссии Беловежского избирательного округа №8 по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

о выступлениях кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по государственному телевидению и радиовещанию

Кандидат в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Беловежскому избирательному округу №8 СТАТИВКО Жанна Владимировна выступит: по государственному телевидению (Беларусь 3) – 22 октября 2019 года с 19.00 до 19.05, по государственному радиовещанию – 29 октября 2019 года с 7.00 до 7.05.

О дате выступления по государственному телевидению и радиовещанию кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Беловежскому избирательному округу №8 ПЕТРУСЕВИЧА Фёдора Ивановича будет сообщено дополнительно.

Кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Беловежскому избирательному округу №8 ЛОМОВЦЕВ Дмитрий Георгиевич и ПОНКРАТОВА Анна Ивановна от выступлений по государственному телевидению и радиовещанию отказались.

 
 
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СООБЩЕНИЕ окружной избирательной комиссии Беловежского избирательного округа №8 по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Сообщение...
 
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