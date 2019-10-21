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На Советской в Гомеле ограничат скорость до 50 км/ч и установят стационарные камеры видеофиксации

22.10.2019 18:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На улице Советской в Гомеле в ближайшее время будут установлены три камеры видеофиксации, а скорость движения ограничат до 50 км/ч. Об этом стало известно на координационном совещании, посвященном вопросам безопасности дорожного движения, сообщает «Гомельская праўда».


Фото: Максим Новиков

— Ограничение до 50 километров в час будет действовать в порядке эксперимента до конца года, — отметил на координационном совещании начальник УВД облисполкома Александр Васильев. — Возможно, это не самая популярная мера — я изучал общественное мнение по этому поводу. Кто-то предлагает поставить на Советской ограждения, однако надо понимать, что при несоблюдении скоростного режима они не помогут. Госавтоинспекции будет дано указание контролировать выполнение этого режима круглосуточно.

Пока же недалеко от места ДТП с двумя погибшими, которое Гомеля BMW вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов, потом врезался в столб — погибли двое">произошло поздно вечером 12 октября на улице Советской, сотрудники ГАИ ежедневно устанавливают мобильную камеру фотофиксации скорости.

Кстати, в конце августа белорусы создали петицию об ограничении максимальной скорости движения в населенных пунктах. УГАИ МВД ответило на коллективное обращение. Не исключено, что в новых Правилах дорожного движения пропишут: в городах можно будет ездить со скоростью не больше 50 км/ч.

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Теги: Гомель
 
 
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Ограничение до 50 километров в час будет действовать в порядке эксперимента до конца года.
 
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