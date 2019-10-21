Не просто «папик». Ученые изучили, зачем девушкам мужчины постарше

Источник материала: Ежедневник





Ученые из университета Колорадо попытались расшифровать феномен возникновения отношений между молодыми девушками и зрелыми мужчинами — и обнаружили, что такие романы замешаны не только на сексе и деньгах.

Для обозначения взаимоотношений между молодой девушкой и взрослым мужчиной часто принято использовать оскорбительную английскую формулировку «sugar daddy», которая переводится на русский не менее неприятным словом «папик». Этот тип отношений предполагает, что женщина зависит от мужчины как минимум финансово — также считается, что романом с юной симпатичной девушкой мужчина поднимает свою самооценку, пишет Газета.ru .

Однако исследователи пришли к выводу, что в отношениях «папиков» с молодыми женщинами есть куда больше аспектов, чем примитивный обмен денег на секс. Ассистент профессора социологии в университете Колорадо, Денвер, Марен Скалл заявила, что те немногие ученые из США, которые пытались найти этому явлению научное обоснование, «чаще всего обрисовывают его как вид проституции». Ее же анализ был проведен на основании 48 интервью с различными респондентами, и в итоге стало очевидно, что подобные отношения могут быть очень разнообразны и часто завязаны на различных психологических и физических причинах.

Идею о том, что девушки, которые только недавно стали совершеннолетними, фактически обменивают сексуальный контакт на товары и деньги, Скалл назвала устаревшей.

Сегодня многие представительницы поколения Z совершенно спокойно выбирают людей как минимум на 10 лет старше, и здесь можно рассуждать о том, что большинство из них выросли у родителей, переживших развод, — и им не хватает фигуры отца.

Кроме того, девушек привлекает в мужчинах постарше их жизненный опыт, эмоциональная устойчивость, последовательность и предсказуемость в поступках, понимание женской психологии. Чего не скажешь об их юных конкурентах, которые, по определению самих девушек, «сами не знают, чего хотят».

В целом, молодые женщины, у которых был опыт отношений со зрелыми мужчинами, сходятся на том, что такой роман — ценный и приятный жизненный опыт, который помогает развиваться, с одной стороны, и снять с себя ответственность за свою жизнь — с другой.