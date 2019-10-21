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Криштиан Роналду: «700 голов за карьеру – это в прошлом»

22.10.2019 19:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Стартовал третий тур Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Если в первых двух многие команды еще находились в поисках себя и раскачивались, то теперь им предстоит набирать очки. На повестке дня – итоги восьми матчей.

Криштиан Роналду: «700 голов за карьеру – это в прошлом»

Практически каждый поединок обещает быть захватывающим. Выделим противостояние «Ювентуса» и «Локомотива». Московская команда неожиданно стала серьезным претендентом на выход из группы.

Криштиан Роналду: «700 голов за карьеру – это в прошлом»

Сражение в Турине станет настоящим испытанием для дружины Юрия Семина, поскольку многие ключевые игроки, такие как Федор Смолов, Антон Миранчук, Мацей Рыбус залечивают повреждения и не смогут помочь команде. К слову, по статистике итальянцы самые неудобные соперники для российских коллективов: из 60 встреч было выиграно только 11.

Криштиан Роналду: «700 голов за карьеру – это в прошлом»

Юрий Сёмин, главный тренер ФК «Локомотив»:
Наверное, нужно и правильно держать всю команду, потому что «Ювентус» – это не один Роналду, каждый игрок на своей позиции – это большой мастер, большая звезда.

Криштиан Роналду: «700 голов за карьеру – это в прошлом»

Криштиан Роналду, нападающий ФК «Ювентус»:
Эта игра важна, нам необходимо постараться одержать победу и выйти в следующий раунд. В этом сезоне мы играем в более атакующий футбол, у нас новая система, которая мне нравится. Я счастлив, как и вся команда.

Что касается рекорда – 700 голов за карьеру – это в прошлом. Отличное достижение, но моим приоритетом является победа «Ювентус». Победы делают меня, мою семью и моих болельщиков счастливыми.

Криштиан Роналду: «700 голов за карьеру – это в прошлом»


Также отметим противостояния в группе В. Громящая всех и всё «Бавария» на выезде сыграет с «Олимпиакосом», а «Тоттенхэм», пропустивший в предыдущем матче семь мячей, встретится с «Црвеной Звездой» из Белграда.

Люди в материале: Криштиану Роналду, Юрий Семин
 
 
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Новости мира. Стартовал третий тур Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Если в первых двух многие команды еще находились в поисках себя и...
 
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