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Криштиан Роналду: «700 голов за карьеру – это в прошлом»
Источник материала: СТВ
Новости мира. Стартовал третий тур Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Если в первых двух многие команды еще находились в поисках себя и раскачивались, то теперь им предстоит набирать очки. На повестке дня – итоги восьми матчей.
Практически каждый поединок обещает быть захватывающим. Выделим противостояние «Ювентуса» и «Локомотива». Московская команда неожиданно стала серьезным претендентом на выход из группы.
Сражение в Турине станет настоящим испытанием для дружины Юрия Семина, поскольку многие ключевые игроки, такие как Федор Смолов, Антон Миранчук, Мацей Рыбус залечивают повреждения и не смогут помочь команде. К слову, по статистике итальянцы самые неудобные соперники для российских коллективов: из 60 встреч было выиграно только 11.
Юрий Сёмин, главный тренер ФК «Локомотив»:
Криштиан Роналду, нападающий ФК «Ювентус»:
Что касается рекорда – 700 голов за карьеру – это в прошлом. Отличное достижение, но моим приоритетом является победа «Ювентус». Победы делают меня, мою семью и моих болельщиков счастливыми.
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Новости мира. Стартовал третий тур Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Если в первых двух многие команды еще находились в поисках себя и...
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