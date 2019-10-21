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Слишком толстый кот застрял в любимой хозяйской вазе. Её пришлось разбить

22.10.2019 18:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Сиамский кот застрял в вазе хозяйки, ее даже пришлось разбить.  

По информации Daily Mail, животное случайно застряло в керамическом горшке, который украшал дом хозяев.  

Слишком толстый кот застрял в любимой хозяйской вазе. Её пришлось разбить
Фото: NewsFlare

Вазу пришлось разбить, чтобы освободить питомца. Только после этого кот смог выбраться на свободу.  

Слишком толстый кот застрял в любимой хозяйской вазе. Её пришлось разбить
Фото: NewsFlare

Хозяева признались, что после освобождения кот был спокойным. Он даже не подозревал, что ради его спасения пришлось пожертвовать ценным горшком.  

Слишком толстый кот застрял в любимой хозяйской вазе. Её пришлось разбить
Фото: NewsFlare

«Кот счел горшок уютным, затем залез в него и не мог выбраться, как бы не пытался. Мы пробовали вытащить животное, но это было невозможно из-за его большого живота. Наконец, нам пришлось разбить горшок, чтобы вытащить кота. После освобождения он продолжал ходить по дому так, как будто ничего не случилось».  

 Только посмотрите на него. Вот так пугающе выглядит самый большой щенок в мире (читать далее).  

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Сиамский кот застрял в вазе хозяйки, ее даже пришлось разбить.   По информации Daily Mail, животное случайно застряло в керамическом горшке, который украшал дом...
 
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