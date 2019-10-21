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Расплатиться по QR-коду. Новая разработка от белорусских программистов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новый платежный сервис разработали белорусские программисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потенциальных пользователей он избавит от нужды носить с собой наличные деньги, банковские и дисконтные карты.
Рассчитаться за любой товар можно будет по QR-коду, который генерируется каждый раз по-новому и действует 20 секунд. Правда, для совершения платежа необходимо, чтобы продавец тоже пользовался сервисом. Что касается безопасности данных, то она соответствует самым жестким требованиям криптозащиты.
Олег Кондратенко, директор IT-компании:
Другие эффективные IT-решения для банков сегодня представлены на международном форуме «Банкит». Его цель – повышение эффективности банков через цифровые технологии.
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Новости Беларуси. Новый платежный сервис разработали белорусские программисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потенциальных пользователей он...
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