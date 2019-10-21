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На месте бывшего военного городка в Масюковщине появится жилой квартал
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жилой квартал вскоре может появится на территории бывшей воинской части в Масюковщине, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Начался снос складов, ангаров и других сооружений в границах улиц Лынькова, Глебки и проезда Масюковщина, где ранее размещалась воинская часть. Завершат работы к концу 2019 года. Планируется, что скоро на этой территории будет построено несколько жилых домов.
Олег Фролов, заместитель директора управления капитального строительства Фрунзенского района:
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Новости Беларуси. Жилой квартал вскоре может появится на территории бывшей воинской части в Масюковщине, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
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