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Уменьшенную копию Николаевского кафедрального собора установили в Слуцке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Миниатюру Николаевского кафедрального собора установили в Слуцке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Величественный храм 130 лет назад появился в самом центре города, но впоследствии был взорван. Сейчас на том месте располагается городской ЗАГС.
Бронзовый макет здания взяли за основу памятного знака «часовня Победы». Открытие монумента приурочили в том числе и к юбилейной дате освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. По бокам постамента изображены главные исторические события, которые помнит город.
Место для возведения знака выбрано неслучайно. Именно здесь в середине 90-х установили крест, который означал, что храм Святителя Николая в скором времени восстановят. Пока удалось это сделать только в уменьшенном формате, но жители города уже оценили необычный памятник.
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Новости Беларуси. Миниатюру Николаевского кафедрального собора установили в Слуцке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Величественный храм 130 лет назад...
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