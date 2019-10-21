Танко-БелАЗ выставлен на продажу на Куфар Авто

Источник материала: Аргументы и факты

Высота БелАЗа – 5,34 метра, ширина – 6,4 м, вес – 74 тонны, а грузоподъемность – 90 тонн. Это почти 3 танка Т-34, одной из самой популярных моделей в игре World of Tanks. БелАЗ может работать в сложных карьерах при температуре от -50 до +50 градусов и развивать скорость до 64 км/ч.

В эксклюзивную боевую раскраску машину «‎одела» команда арт-проекта TAKTAK вместе с работниками завода. На то, чтобы полностью раскрасить БелАЗ, им понадобилось 80 часов, 160 баллонов краски и 11 рулонов малярных лент. Яркие контрастные цвета художники выбрали для того, чтобы самосвал остался заметным в карьере, где ему предстоит работать.

«Когда мы с Wargaming представили этот самосвал, многие им заинтересовались. Такая машина достойна настоящего аукциона. Поэтому мы решили выставить ее на Куфаре. Рассчитываем найти покупателя, который по достоинству оценит технические параметры и эксклюзивную аэрографию, настоящего ценителя такой техники», – отметил заместитель генерального директора ОАО «БЕЛАЗ» Станислав ЯКУБОВИЧ.

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