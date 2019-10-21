Таможенные органы Беларуси подключились к системе мгновенных платежей

Источник материала: Аргументы и факты

С октября 2019 года в целях ускорения процесса совершения таможенных операций в таможенных органах Республики Беларусь применяется система мгновенных платежей. Это функциональная система автоматизированной системы межбанковских расчетов, реализующая сервис по приему, обработке и проведению мгновенных платежей в белорусских рублях в режиме 24/7/365 посредством своих подсистем и программно-технических комплексов.

Как пояснила «АиФ» инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни Татьяна ЛИННИК, использование указанной системы позволяет производить уплату таможенных и иных платежей, взимаемых таможенными органами, круглосуточно в режиме времени, максимально приближенном к реальному. Информация об уплаченных платежах поступает в таможенные органы в течение нескольких минут с момента уплаты, что позволяет ускорить время выпуска товаров.

Для того чтобы совершить платеж через систему мгновенных платежей необходимо при формировании платежной инструкции указать статус платежа «мгновенный». Однако, производить уплату платежей посредством системы мгновенных платежей могут только клиенты банков, присоединившихся к этой системе. При этом, мгновенный платеж не может быть отозван (изменен).