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Директор минского «Динамо»: Нам сулили крах, а сейчас мы сражаемся за путевку в плей-офф

22.10.2019 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Динамо» занимает 10-е место из 12 в Западной конференции и 22-е из 24 — в КХЛ.

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал подписание канадского нападающего Райана Спунера и высоко оценил старт клуба в новом сезоне КХЛ.

«Роль легионеров в любой команде особенная. Я сам испытал это на себе, выступая в канадской юниорской лиге. Требования к игрокам-иностранцам всегда выше, чем к местным. Легионеры должны определять игру команды, вести за собой, вносить значительный вклад в результат. Стратегия „Динамо“ подразумевает, что иностранные хоккеисты должны выходить на лед в полном составе и помогать прогрессировать молодым белорусам.

Не буду утверждать, что мы недовольны кем-то из легионеров, но всегда хочется большего, поэтому поиски оптимальных кандидатур никогда не останавливаются. Подписание Райана Спунера означает, что среди наших легионеров начинается настоящая конкуренция. Мы продолжаем искать наилучшие сочетания, отбирать игроков, которые могут выполнять на льду работу, необходимую нашей команде.


Еще два месяца назад мало кто верил в „Динамо“, нам сулили крах, а сейчас мы сражаемся за путевку в плей-офф и намерены сделать все возможное, чтобы достичь всех целей, поставленных перед нашей командой. Это касается и результатов, и подготовки талантливых молодых белорусов в интересах национальной сборной», — приводит слова Баскова официальный сайт «зубров».

Напомним, что минское «Динамо» после трех поражений на старте провело хороший отрезок во второй половине сентября, который венчала разгромная победа над «Йокеритом» — 5:0.

После этого у команды начался спад. Сейчас в пассиве «зубров» пять поражений подряд, причем в двух последних играх клуб не забросил ни одной шайбы. «Динамо» занимает 10-е место из 12 в Западной конференции и 22-е из 24 — в КХЛ.

Райан Спунер стал девятым иностранцем в составе команды. В клубе также подписаны швед Юнас Энрот, канадцы Стефан Эллиотт, Марк-Андре Граньяни, Франсис Паре, финн Тему Пулккинен, американцы Дрю Шор и Шейн Принс, а также россиянин Егор Гайнетдинов. При этом Принс и Паре выразили желание в будущем играть за сборную Беларуси, а Эллиотт получил травму и пропустит около двух месяцев. Ранее клуб заявлял, что в команде будет не более пяти легионеров.
 
 
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«Динамо» занимает 10-е место из 12 в Западной конференции и 22-е из 24 — в КХЛ.
 
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